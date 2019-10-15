В ЮНЕСКО признали защиту исторического центра Петербурга неэффективной

Консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС сообщила об итогах проверки состояния исторического центра Петербурга и ряда памятников. Проверка проходила в начале года.

Проверяющие осмотрели Пулковскую обсерваторию, Павловский научный городок, Гатчинский дворец.

Из отчета следует, что ценность многих зданий и сооружений находится под угрозой. Проверяющие обратили внимание на неудовлетворительное качество архитектурных проектов, особенно частных зданий, «что может поставить под угрозу целостность объекта», пишет ИА «Росбалт». В то же время был отмечен положительный образ реконструкции Новой Голландии.

Отчет ЮНЕСКО был направлен в Смольный в сентябре.