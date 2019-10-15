Группа «Госстрой» передает уфимские активы красногорскому застройщику «Садовое кольцо»

Крупный уфимский застройщик — группа «Госстрой» (принадлежит членам семьи депутата горсовета Кирилла Бадикова) передает свои активы, в том числе участки и недостроенные дома красногорской строительной компании «Садовое кольцо». О решении, по данным “Ъ-Уфа”, было объявлено вчера на совещании в правительстве Башкирии.

«Садовое кольцо» планирует привлечь в завершение строительства уфимских проектов «Госстроя» банковское финансирование. Активы будут переданы без процедуры банкротства компаний-застройщиков и переоформления договоров долевого участия.

В числе недостроев, права на которые будут переданы «Садовому кольцу», — четыре секции домов в ЖК «Московский» (степень готовности от 15 до 49%), три секции ЖК «Эрмитаж. Горсовет» (готовность от 48 до 67%), дома в ЖК «Белая река» (63%) и ЖК «Эрмитаж на Ленина» (41%). Приступить к строительным работам на разных объектах «Садовое кольцо» намерено в ноябре текущего — апреле 2020 года.

Группа «Садовое кольцо» основана в 2003 году. Штаб-квартира расположена в подмосковном Красногорске, администрацию которого до назначения в Башкирию в 2018 году возглавлял глава республики Радий Хабиров. Группа объединяет восемь компаний, развивает девелоперские проекты в 15 регионах России. По данным «СПАРК-Интерфакс», в июне в Уфе было зарегистрировано ООО «Специализированный застройщик “Садовое кольцо Уфа“» с уставным капиталом 527,31 млн руб., 95% которого через ООО «Садовое кольцо инвест» принадлежит предпринимателю Сергею Колунову и Светлане Белоус, 5% через ООО «Блицпроект», «Пронто» и «Инвестпроект» — Елене Колуновой, Андрею Хромому и Николаю Ульянову.

Олег Вахитов