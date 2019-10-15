НГУ вошел в тройку лучших университетов Восточной Европы

Новосибирский госуниверситет (НГУ) занял третье место в ежегодном рейтинге лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии, составленном британским агентством Quacquarelli Symonds (QS). По сравнению с предыдущим рейтингом НГУ опустился на одну позицию.

Всего в рейтинг попали 350 вузов, в том числе 105 российских университетов. На первой и второй строчках расположились Московский и Санкт-Петербургский госуниверситеты соответственно. Помимо НГУ в сотню лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии вошли три сибирских университета. Так, восьмое место занял Томский госуниверситет (ТГУ), на 30-й позиции оказался Томский политехнический университет (ТПУ), на 92-й — Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).

Напомним, в сентябре QS составила топ-500 лучших университетов мира по трудоустройству выпускников. В него попали 13 российских вузов, в том числе три сибирских.

О рейтинге вузов Восточной Европы и Центральной Азии — в материале “Ъ” «Евразийским университетам пересчитали места»

Илья Галагуз