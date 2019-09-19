Сибирские университеты вошли в мировой рейтинг лучших вузов по трудоустройству

Три сибирских университета вошли в список 500 лучших вузов по трудоустройству выпускников, составленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). В рейтинг попали Новосибирский госуниверситет (НГУ), Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Томский политехнический университет (ТПУ), которые расположились на 301-500 местах. По сравнению с прошлым годом НГУ и НГТУ находятся на тех же позициях, ТПУ годом ранее не входил в топ-500.

Всего в рейтинге представлены 13 российских вузов. Лучшим оказался Московский госуниверситет (МГУ, 101-110 места). Следом идут Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ, 181-190) и Московский госинститут международных отношений (МГИМО, 191-200).

Аналитики компании QS использовали несколько критериев для ранжирования: научную репутацию университета, репутацию среди работодателей, индекс цитируемости, соотношение количества преподавателей к учащимся и долю иностранных сотрудников и студентов.

О том, почему высшее образование стало обесцениваться, читайте в материале “Огонька” «Лишнее высшее»

Юлия Сасевич