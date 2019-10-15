Суд признал законным отказ в регистрации партии Навального

Замоскворецкий суд Москвы отклонил жалобу на отказ Минюста регистрировать партию оппозиционера Алексея Навального под названием «Россия будущего», сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

«В удовлетворении требований заявителя отказано в полном объем»,— сказала госпожа Норбах (цитата по «Интерфаксу»). Заявление подавал директор основанного господином Навальным Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

Решение об отказе господину Навальному было выдано в мае 2019 года. Министерство объяснило, что партия с таким названием уже существует. Политик утверждал, что под таким названием зарегистрирована «одна из технических кремлевских партий», которая ранее называлась «Партией свободных граждан».

Господин Навальный уже в девятый раз пытается зарегистрировать свою партию. Первоначально политик хотел зарегистрировать партию под названием «Народный альянс», однако политтехнолог Андрей Богданов раньше оппозиционера переименовал свою партию «Родная страна» в «Народный альянс». После того как «Народный альянс» господина Богданова получил регистрацию в Минюсте, оппозиционер переименовал свою организацию в Партию прогресса. Он предпринимал попытки зарегистрировать это название шесть раз, однако получал отказ. В марте 2018 года Минюст переименовал в Партию прогресса еще одну партию, связанную с Андреем Богдановым,— «Гражданскую позицию».

Подробнее о проблемах с регистрацией читайте в публикации “Ъ” «"Россию будущего" отложили».