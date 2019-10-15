Минобороны намерено судиться с воронежским «Созвездием» за 940,9 млн рублей

Министерство обороны РФ в Арбитражном суде Москвы намерено взыскать с воронежского АО «Концерн ''Созвездие''» (входит в структуру «Росэлектроники» госкорпорации «Ростех») более 940,9 млн руб. Как следует из документов суда, иск подан 10 октября и пока не принят к производству. Ранее заявление Минобороны к предприятию поступило в тот же суд 3 октября с требованиями на 34,2 млн руб., оно было оставлено без движения до 11 ноября. Вообще арбитраж рассматривает несколько исков сторон друг к другу. В частности, «Созвездие» пыталось расторгнуть контракт на 296 млн руб., получив отказ в первой инстанции, сейчас концерн обжалует решение в апелляции.

О том, как может измениться структура активов предприятия, в публикации “Ъ-Черноземье” «"Электросигнал" подключают к “Созвездию”».

Ирина Лобанова