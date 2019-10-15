Рэпер Баста стал владельцем ростовского ФК СКА

Владельцем ФК СКА Ростов стал российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, сообщает пресс-служба клуба. Господин Вакуленко погасил долги клуба и инвестировал в его развитие около 10 млн руб. собственных средств на развитие клуба.

Кроме того, новый владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. За собой музыкант оставил развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. И мне хотелось бы, чтобы у нас получилось. Это большой социальный проект»,— передает пресс-служба слова господина Вакуленко.

С игрового сезона 2019/2020 клуб поддержит дочерняя компания Корпорации «Ростех» «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.

Новый менеджмент ростовского клуба ставит перед собой задачу возрождения славных традиций армейского футбола.

Первостепенной целью является создание крепкого, боеспособного коллектива, который сможет укрепить свои позиции на уровне ПФЛ с перспективой выхода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В 2020 году клуб перезапустит собственную футбольную школу.

Подробнее — в материале “Ъ” «Баста стал владельцем ростовского СКА»

Дарья Голякова