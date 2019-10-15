Четверо сочинцев осуждены за незаконное завладение землями санатория «Салют»

Центральный районный суд Сочи вынес приговор четверым местным жителям, признанным виновными в совершении мошенничества при приобретении земель санатория «Салют», сообщила пресс-служба краевого суда. Ущерб, причиненный действиями подсудимых, составил 11,6 млн руб.

По данным суда, подсудимый Рафаил Миносян приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Раиса Егорова – к трем годам, также в колонии общего режима. Юрия Караваев и Виктория Кривцун получили условные сроки. Пятый подсудимый, Эмзар Вачиберадзе, скрылся во время судебного процесса и объявлен в розыск.

Как следует из приговора, с октября 2015 года по сентябрь 2017 года подсудимые, решив завладеть частью земельного участка, принадлежащего санаторию "Салют" МВД России, предоставили в регистрационные органы сфальсифицированные документы, а также техническую документацию, что позволило оформить в собственность одного из участников преступления земельный участок площадью свыше 1,7 тыс. кв. м, принадлежащий санаторию.

Анна Перова, Краснодар