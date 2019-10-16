EDC не добурилась до прибыли

Крупнейшая в РФ нефтесервисная компания Eurasia Drilling Company (EDC) по итогам первой половины 2019 года получила убыток по US GAAP в $26,2 млн, как следует из ее отчета. Год назад прибыль подрядчика за этот период составляла $90,2 млн. Выручка Eurasia Drilling за шесть месяцев также снизилась: на 17,6%, до $759,6 млн, чистый денежный поток от операционной деятельности уменьшился на 9%, до $122,5 млн. При этом сократился и долгосрочный долг компании — на внушительные 22%, до $537,6 млн.

Основной актив EDC буровая компания «Евразия» в первом полугодии сократила чистую прибыль по РСБУ втрое, до 1,9 млрд руб. Выручка компании снизилась на 11% (до 26,5 млрд руб.), себестоимость продаж — на 13%, до 21,4 млрд руб.

Помимо финансовых показателей у Eurasia Drilling проседают и производственные. В первом полугодии компания снизила объем бурения на 10%, до 692 нефтяных и газовых скважин, проходка снизилась на 6%, до 2,4 тыс. км. Эта динамика сохранилась до конца лета. Так, в январе—августе объем бурения EDC упал на 22%, до 976 нефтяных и газовых скважин. Из них в России пробурено 634 скважины, что на 66 скважин меньше, чем за восемь месяцев прошлого года. Проходка EDC сохранилась на уровне прошлого года и составила 3,4 тыс. км (67% от общей проходки пришлось на РФ). При этом горизонтальная проходка EDC за отчетный период увеличилась на 9%, до 1,8 тыс. км (52% от общего объема).