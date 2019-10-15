Дочка «Газпрома» расширит сеть АЗС в Казани

ООО «Газпром газомоторное топливо» рассматривает возможность строительства новых газозаправочных станций в Казани. Выделение участков для строительства объектов обсудили на встрече гендиректор предприятия Олег Мелехин и мэр города Ильсур Метшина, говорится в сообщении мэрии.

Газозаправочные объекты планируется построить на улицах Васильченко и Адоратского, а также на Сибирском тракте по направлению к поселку Дербышки. Запланированное расширение сети АЗС связано с ростом спроса на компримированный природный газ. На сегодняшний день в Казани открыты четыре газозаправочные станции.

Также Ильсур Метшин и Олег Мелехин в ходе встречи обсудили возможность полного перехода городского общественного транспорта на газомоторное топливо и покупку коммунальной техники на природном газе. На сегодняшний день на газомоторных автобусах осуществляется лишь порядка 15% пассажирских перевозок, уточнили в мэрии.

"Ъ-Казань"