В Екатеринбурге начали расти продажи премиальных авто

В первой половине 2019 года в Екатеринбурге наблюдается рост продаж автомобилей премиум-сегмента, заявила сегодня председатель комитета по товарному рынку горадминистрации Елена Чернышева. По ее словам, рост находится в пределах 2% на фоне продолжающегося падения продаж в массовом сегменте. Так, больше всего в город ввозят автомобили Toyota Land Cruiser и Mercedes.

Таким образом, Екатеринбург — на третьем месте по продажам люксовых автомобилей после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным горадминистрации, на одну семью в городе приходится около 1,5 автомобилей. Впрочем, большинство автомобилей в городе все же старше 10 лет, отметила госпожа Чернышева, что приводит к росту сопутствующих услуг.

Ранее Елена Чернышева сообщала, что в первом полугодии 2019 года в Екатеринбурге открылись два новых автосалона. Сейчас в Екатеринбурге работает 61 автосалон, 50 из них реализует иностранные марки, остальные отечественные.

Анна Лапина