В Екатеринбурге перестали закрываться автосалоны

За шесть месяцев 2019 года в Екатеринбурге появились два новых автосалона при отсутствии закрывшихся, сообщила сегодня председатель комитета по товарному рынку администрации города Елена Чернышева. «Сейчас в Екатеринбурге 61 автосалон, 50 из них реализует иностранные марки, остальные отечественные. В этом году мы приросли на два объекта, закрытых не было»,— уточнила она. Среди районов города наибольшая концентрация салонов в Верх-Исетском.

Госпожа Чернышева добавила, что также растет количество объектов, торгующих мототехникой. Больше всего их в Верх-Исетском и Чкаловском районах. «Но в этом году открытия салонов не было, и рынок немного замедлился. Это связано с изменениями в законодательстве, которые сделали обязательным наличие прав для водителей мототехники, из-за которых ее перестали приобретать для подростков»,— пояснила Елена Чернышева.

Кроме того, количество магазинов автозапчастей за первые полгода 2019 года выросло на шесть штук — до 418, число автосервисных предприятий — на 12 — до 767 объектов. По словам госпожи Чернышевой, стабильность этого рынка объясняется тем, что большая часть автомобилей в Екатеринбурге старше 10 лет. Также в городе прослеживается тенденция открытия автомоек самообслуживания. Причина, по данным администрации, в низкой цене. «Владельцы отмечают, что их основные клиенты — водители микроавтобусов, маршрутчики. Утром приезжают, моют машину и на маршрут»,— рассказала Елена Чернышева.

Анна Лапина