Качество еды отрегулируют штрафами

Штрафы для ресторанов за некачественные блюда заметно вырастут. Минюст предложил ужесточить наказание для предприятий общепита. Речь идет о тех случаях, когда клиенты отравились после посещения заведения. Насколько меры необходимы? И будут ли они эффективными? Разбирался Александр Рассохин.

50 тыс. руб. — для юрлиц, 10 тыс. руб. — для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, 1,5 тыс. руб. — для граждан. Сейчас это максимальные штрафы, если неправильно приготовленные или хранимые блюда стали причиной проблем со здоровьем у посетителей. Минюст предлагает ужесточить наказание, увеличив штрафы в несколько раз. К примеру, юрлица теперь должны будут заплатить от 100 до 300 тыс. руб. Помимо этого, им может грозить и приостановка работы на срок до десяти суток.

Юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов идею министерства поддерживает. Каждый год к нему обращается несколько пострадавших. Один мужчина, например, травмировался скорлупой в блюде с морепродуктами. Тогда стороны пошли на мировую, но обычно единственный шанс добиться возмещения ущерба — это суд, подчеркивает Олег Фролов: «50 тыс. руб. за нарушение для ресторанного бизнеса — это ничтожно мало при том, какой ущерб может быть нанесен здоровью гражданина. От 100 тыс. до 300 тыс. руб. — это уже существенный урон для бизнеса».

Но что говорят сами рестораторы? Сеть кафе «Теремок» стабильно каждый год получает несколько жалоб от посетителей, после чего приходит с проверкой Роспотребнадзор. Правда, тот так ни разу и не штрафовал компанию, признался гендиректор Михаил Гончаров: «Человек сидел на Белорусском вокзале, ждал поезда. Потом сходил в “Теремок”, поел. Затем сколько-то часов возился на этом Белорусском вокзале, причем достоверно известно, что он в плацкартном вагоне ехал сутки. И вот когда он приехал, его стошнило. Он написал жалобу на “Теремок”, и чуть ли не зашла речь о том, что Роспотребнадзор будет проверять цех».

Впрочем, многие предприятия общепита штрафы получают. Это подтвердил и столичный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса, основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов: «Обязательно что-нибудь находят, за что можно зацепиться, ведь количество норм у нас гораздо больше, чем то, что ресторатор может выполнить.

Даже в тот момент, когда вред причинен, в 99% случаев виноват поставщик, который доставил продукты со всеми документами. Но с ним никто не разбирается».

Обещанная властями «регуляторная гильотина» до сих пор не запущена, а новые ужесточения не за горами, с сожалением добавляет Сергей Миронов: «Мало того, что сейчас “кошмарят” бизнес по-черному, еще есть дополнительные нормы и санкции. Вот что такое приостановка деятельности даже на десять дней? Это полное блокирование работы. Пропадут все продукты, а ресторан в это время платит за аренду, выплачивает зарплату сотрудникам. Убытки колоссальные».

Некоторые специалисты потребительского рынка предполагают, что ужесточение наказания направлено против недобросовестных владельцев небольших точек общепита. Другое дело, что под удар могут попасть и добросовестные предприниматели. Юристы и участники отрасли не сомневаются, что большие штрафы и временный запрет на работу будут вынуждать компании уходить с рынка.