«Скоро начнут увольнять в прямом эфире»

Хватит врать. Дмитрий Медведев публично отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой смертности. Премьер предупредил глав регионов об ответственности в случае, если кто-то будет уличен в подмене показателей. Кроме этого, Медведев раскритиковал руководителей территорий за срыв социальных программ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что скоро губернаторов будут увольнять в прямом эфире.

Дмитрий Медведев устроил настоящий разнос губернаторам и другим местным руководителям. Премьер-министр проводил заседание президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Официально эта площадка существует для улучшения качества работы руководителей в регионах — чтобы планы из центра быстрее доходили до низового уровня. Дмитрий Анатольевич констатировал, что большинство поставленных задач не то что не выполнено, а буквально провалено: планы по вводу соцобъектов во многих случаях сорваны.

Идет совещание за совещанием по поддержке отстающих, но ничего не меняется — воз и ныне там.

«Что работать не умеете?» — спрашивает премьер. — «Всем, у кого отставание, писать объяснительные, и не надо замов подставлять — пусть сами губернаторы отчитываются. Где глава Тувы Шолбан Кара-оол? Вообще не явился на заседание. Проверить где был». Дальше совсем серьезно: в России есть большая проблема — искажение статистики смертности. Рисуют показатели, пишут, что, например, ситуация по онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям улучшается. На самом деле это вранье — негодует глава правительства. Кстати, проблему обнаружили еще летом прошлого года, об этом говорила и вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова в конце 2018 года. И вот сейчас заметно, что тема не теряет актуальности.

Также не лишне вспомнить, что на прошлой неделе президент обсуждал с премьером ситуацию в здравоохранении, где тоже все обстоит не лучшим образом. Нужно повышать зарплату медикам, а где взять деньги? Вот правительство изыскивает, но как-то, видимо, не очень оперативно.

Теперь вопрос: помогут ли решению проблем такие публичные порки под телекамеры.

Это, конечно, эффектно смотрится, но заметно, что улучшений немного. Опять совещания — и вновь констатация факта. Что же такое происходит?

Возвращаемся к словам премьера. Может быть, работать не умеют? Похоже, что прав премьер, а если так, то ведь бесполезно внушения делать — нужно радикально действовать, ротацию кадров проводить. Губернаторские отставки теперь происходят регулярно. Появился даже специальный термин «губернаторопад». Одна из любимых тем для обсуждения в Telegram-каналах и среди политтехнологов — кому пришлют «черную метку», кто ближайший кандидат на выход.

Но где гарантия, что новые руководители будут лучше, — как бы хуже не стало. К тому же главе области нужна команда, а пока сформируют и приступят к работе — времени-то на раскачку нет. Много сейчас говорят о том, что мы идем не туда и нужно менять стратегию — так ведь тоже рискованно. Запуталась Россия в рисках: куда ни посмотри, везде что-то идет не так, и даже по телевизору это признают.

Следующий этап можно спрогнозировать — скоро начнут увольнять в прямом эфире для острастки.





С политтехнологической точки зрения, это эффективный шаг. Если уж не поможет — не стоит пока думать об этом. Во всем есть большой положительный момент: мы неизбежно идем к переменам, и чем хуже, тем четче шаг. Так и придем к победе.