Власти Новосибирска объявили новый конкурс на строительство станции метро «Спортивная»

Мэрия Новосибирска объявила новый конкурс по выбору подрядчика для разработки рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ по станции метро «Спортивная». Начальная стоимость госконтракта — 376 млн руб., в том числе средства бюджета Новосибирской области — 375 млн руб., города — около 1 млн руб. Выполнить работы по контракты подрядчик обязан к концу декабря 2019 года. Подвести итоги тендера планируется 21 октября.

Изначально стоимость станции метро оценивалась в 2,6 млрд руб. На прошлой неделе стало известно, что мэрия отменила первый конкурс по выбору подрядчика. Станцию «Спортивная» власти собираются построить к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году.

О строительстве новой ледовой арены читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Все будет хоккей»

Оксана Павлова