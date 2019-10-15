ОЭЗ «Иннополис» включена в мировой рейтинг лучших экономических зон

ОЭЗ «Иннополис» была включена в мировой рейтинг лучших экономических зон 2019 года по версии журнала fDi magazine, входящего в Financial Times Ltd. Особая экономическая зона победила в номинациях «IT» и «Индустрия 4.0».

«Свыше 16 тыс. высококлассных специалистов по всей России готовы переехать в Иннополис и ждут новых рабочих мест и жилье. Более 150 IT-специалистов ежегодно заканчивают Университет Иннополис, 95% из них устраиваются на первую работу на территории ОЭЗ. В настоящее время ведется работа по созданию нового индустриального парка, который будет привлекать связанные с ИТ-технологиями производственные компании в таких сферах, как робототехника, микроэлектроника, аддитивные технологии и прототипирование», - говорится в описании ОЭЗ «Иннополис» на сайте журнала.

Мировой рейтинг лучших экономических зон журнал fDi magazine публикует ежегодно с 2015 года.

"Ъ-Казань"