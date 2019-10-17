Хранилище прошлого

В будущем году в Новой Москве в пешеходной доступности от станции метро «Коммунарка» на 4,74 га начнется строительство фондохранилище для 27 крупнейших музеев страны. Власти города определились, каким будет новый культурный кластер.

Победителем архитектурного конкурса стало российское бюро IQ. Всего же на конкурс было подано 14 заявок. По концепции IQ комплекс будет состоять из четырех шестиэтажных зданий, где разместятся коллекции федеральных музеев, и четырехэтажного строения фондохранилища музеев Москвы. Общественное пространство планируют организовать таким образом, чтобы его можно было использовать в любое время суток: сделают игровые площадки и небольшую сцену для уличных представлений, разместят арт-объекты.

Четыре здания федеральных музеев будут иметь простые объемы, но фасады с различной текстурой оформления. Например, основные композиционные приемы здания Государственного музейно-выставочного центра «Росизо» навеяны классическими произведениями русского авангарда первой половины XX века и в качестве материала выбраны фибробетонные панели. Стилистика фасадов Государственного исторического музея продиктована темой исторических наслоений, поэтому здесь планируется использовать камень с ярко выраженной слоистой структурой (травертин, мрамор) и керамогранитные плиты. Фондохранилище Третьяковской галереи является вариацией фасадов Главного корпуса, поэтому тут для оформления стен будет использоваться кирпич с декоративной кладкой. Перфорированная отделка металлическими кассетами фасада Центрального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 годов символизирует повреждения при обстреле.