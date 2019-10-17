Апартаменты дошли до «псевдожилья»

Традиционно апартаменты занимают существенную долю на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В столице в третьем квартале 2019 года основной тенденцией стало появление объектов студийного формата, что, разумеется, говорит о снижении покупательской способности. В Петербурге заметное влияние оказал «закон Хованской», запрещающий размещение хостелов в жилых домах: это нововведение вынудило владельцев таких мест размещения туристов переделать их в апартаменты и избавиться от них.

Москва показала бизнес-класс

Центральный округ Москвы стал лидером по объему предложения апартаментов по итогам третьего квартала текущего года: здесь экспонировалось 32,1% всех площадей, представленных в городе. Такие данные приводятся в отчете S. A. Ricci. Если же брать в целом все округа российской столицы, то по итогам третьего квартала наибольший объем предложения пришелся на бизнес-класс — 40,7% от общей экспонируемой площади (это на 2,5 процентного пункта больше, чем во втором квартале 2019 года). Этот рост обусловлен корректировкой предложения в уже реализуемых комплексах, объясняют аналитики S. A. Ricci.

Средние цены на апартаменты по округам Москвы (тыс. руб. за кв. м) Центральный административный округ 672,2 Северный административный округ 291,1 Южный административный округ 247,4 Юго-Западный административный округ 208,8 Северо-Западный административный округ 204,6 Западный административный округ 197,7 Северо-Восточный административный округ 197,6 Восточный административный округ 166,1 Юго-Восточный административный округ 156,6 открыть таблицу в новом окне Источник: данные S.A. Ricci.

Подавляющий объем предложения апартаментов пришелся на одно- и двухкомнатные лоты. Их доля в общей структуре предложения составила 35,6% и 34,2% соответственно. При этом за июль—сентябрь нынешнего года их доля снизилась на 3,5 процентного пункта, в то время как на 3,6 процентного пункта увеличились предложения апартаментов-студий.

Средняя цена на апартаменты по итогам третьего квартала составила 378,6 тыс. руб. за кв. м, что на 2,9% меньше, чем в апреле—июне текущего года. Средний бюджет покупки апартаментов общей площадью 72 кв. м обходился в 27,3 млн руб.

Еще в первой половине текущего года апартаменты занимали примерно четверть рынка новостроек «старой» Москвы. Что же касается покупателей апартаментов, то, например, на жителей Москвы и ближайшего Подмосковья приходится до 35% всех запросов на покупку площадей в объектах элитного класса, подсчитали в компании «БСК-Санкт-Петербург». Еще 25% — это покупатели из других российских регионов.

«Закон Хованской» взорвал рынок

В Санкт-Петербурге в последнее время рынок апартаментов испытывает своего рода шок от «закона Хованской», запрещающего размещать хостелы в жилых домах. Эта проблема особенно актуально для города на Неве. Часть владельцев хостелов, чтобы не потерять свой бизнес после вступления в силу законодательных запретов, решила перепрофилировать свои площади в апартаменты и реализовать их. В будущем, как ожидают участники рынка, этот фактор окажет серьезное влияние на рынок апартаментов Петербурга.

Средние цены на апартаменты по районам Санкт-Петербурга (тыс. руб. за кв. м) Адмиралтейский район 200 Невский район 84,1 Выборгский район 135,8 Приморский район 157,9 Центральный район 221,8 Петроградский район 202,8 Василеостровский район 190,2 Московский район 134,9 Фрунзенский район 132,2 открыть таблицу в новом окне Источник: данные «Р-Фикс».

Пока же средняя стоимость юнита в апарт-комплексе с учетом предложений в центральных районах города составляет 8,34 млн руб., подсчитали эксперты компании «Р-Фикс». Без учета исторической части — 5,38 млн руб. Тройку самых дорогих районов Петербурга по уровню цен на апартаменты возглавляет Петроградский — 20,8 млн руб. «При этом,— указывают эксперты "Р-Фикс",— стоит учесть, что в этой локации экспонируется большое число юнитов, которые подходят под понятие псевдожилья (бывшие хостелы — "Ъ"), отсюда и площади, которые значительно выше, чем те, что в среднем представлены в городе».

Наиболее доступным районом как по уровню средних общих цен за лот, так и за квадратный метр стал Невский. Юнит здесь можно приобрести за 3,41 млн руб.

Антон Боровой