Апартаменты дошли до «псевдожилья»

Традиционно апартаменты занимают существенную долю на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В столице в третьем квартале 2019 года основной тенденцией стало появление объектов студийного формата, что, разумеется, говорит о снижении покупательской способности. В Петербурге заметное влияние оказал «закон Хованской», запрещающий размещение хостелов в жилых домах: это нововведение вынудило владельцев таких мест размещения туристов переделать их в апартаменты и избавиться от них.
Москва показала бизнес-класс
Центральный округ Москвы стал лидером по объему предложения апартаментов по итогам третьего квартала текущего года: здесь экспонировалось 32,1% всех площадей, представленных в городе. Такие данные приводятся в отчете S. A. Ricci. Если же брать в целом все округа российской столицы, то по итогам третьего квартала наибольший объем предложения пришелся на бизнес-класс — 40,7% от общей экспонируемой площади (это на 2,5 процентного пункта больше, чем во втором квартале 2019 года). Этот рост обусловлен корректировкой предложения в уже реализуемых комплексах, объясняют аналитики S. A. Ricci.
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Источник: данные S.A. Ricci.
Подавляющий объем предложения апартаментов пришелся на одно- и двухкомнатные лоты. Их доля в общей структуре предложения составила 35,6% и 34,2% соответственно. При этом за июль—сентябрь нынешнего года их доля снизилась на 3,5 процентного пункта, в то время как на 3,6 процентного пункта увеличились предложения апартаментов-студий.
Средняя цена на апартаменты по итогам третьего квартала составила 378,6 тыс. руб. за кв. м, что на 2,9% меньше, чем в апреле—июне текущего года. Средний бюджет покупки апартаментов общей площадью 72 кв. м обходился в 27,3 млн руб.
Еще в первой половине текущего года апартаменты занимали примерно четверть рынка новостроек «старой» Москвы. Что же касается покупателей апартаментов, то, например, на жителей Москвы и ближайшего Подмосковья приходится до 35% всех запросов на покупку площадей в объектах элитного класса, подсчитали в компании «БСК-Санкт-Петербург». Еще 25% — это покупатели из других российских регионов.
«Закон Хованской» взорвал рынок
В Санкт-Петербурге в последнее время рынок апартаментов испытывает своего рода шок от «закона Хованской», запрещающего размещать хостелы в жилых домах. Эта проблема особенно актуально для города на Неве. Часть владельцев хостелов, чтобы не потерять свой бизнес после вступления в силу законодательных запретов, решила перепрофилировать свои площади в апартаменты и реализовать их. В будущем, как ожидают участники рынка, этот фактор окажет серьезное влияние на рынок апартаментов Петербурга.
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Источник: данные «Р-Фикс».
Пока же средняя стоимость юнита в апарт-комплексе с учетом предложений в центральных районах города составляет 8,34 млн руб., подсчитали эксперты компании «Р-Фикс». Без учета исторической части — 5,38 млн руб. Тройку самых дорогих районов Петербурга по уровню цен на апартаменты возглавляет Петроградский — 20,8 млн руб. «При этом,— указывают эксперты "Р-Фикс",— стоит учесть, что в этой локации экспонируется большое число юнитов, которые подходят под понятие псевдожилья (бывшие хостелы — "Ъ"), отсюда и площади, которые значительно выше, чем те, что в среднем представлены в городе».
Наиболее доступным районом как по уровню средних общих цен за лот, так и за квадратный метр стал Невский. Юнит здесь можно приобрести за 3,41 млн руб.
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