РФ конкурирует зерном, бревном и нефтью

За последние пять лет рост конкурентоспособности российских товаров произошел по таким группам, как продовольствие и сельхозсырье, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия, следует из расчетов Центра развития Высшей школы экономики. Суммарный коэффициент конкурентоспособности за пять лет вырос с 25,2 до 30,7 пункта (100 пунктов означают экспорт в отсутствие импорта, минус 100 — наоборот, положительное значение означает превышение экспорта над импортом).

В 2013 году были достигнуты максимальные объемы внешнеторгового оборота, экспорта и сальдо баланса (экспорт — $527,3 млрд, импорт — $315 млрд, для сравнения, в 2018 году — $449,6 млрд и $238,5 млрд), и изменение конкурентоспособности в основном определялось соотношением скоростей падения экспорта и импорта, указывают эксперты. Среди торговых партнеров РФ наибольшее улучшение показателя произошло с Австрией, Бразилией, Китаем, США и Белоруссией.

По минеральным продуктам, как и по топливно-энергетическим, значение коэффициента почти не изменилось — (96,4 и 98 пунктов в 2013-м и 96,6 и 98,4 пункта в 2018-м). На эти группы приходится 42% и 43% в объеме оборота. В продовольствии (7,9%) наиболее выраженный рост коэффициента отмечался по злакам, а также жирам и маслам растительного и животного происхождения (суммарно отрицательное значение по группе сократилось с минус 45,4 до минус 8,8 пункта). Значительно вырос показатель по древесине (с 25,4 до 56,6 пункта, удельный вес в обороте — 2,6%) и по металлам — с 30,4% до 43,7% (вес — 8,8%). Оружие и боеприпасы показали прирост на 8 пунктов — хотя их экспорт вырос лишь на 0,9%.

В торговле машинами и оборудованием (20,6% оборота) за пять лет показатель стал менее отрицательным (с минус 68,2 до минус 58,9 пункта) за счет падения импорта на 26,2% — но в сравнении с 1998 годом (тогда доля группы в обороте составляла минус 31,2%) зависимость от импорта увеличилась. За десять лет ослабли и позиции химпрома — и это несмотря на высокий экспорт удобрений и импортозамещение в производстве бытовой химии (суммарно по группе показатель с минус 4,3 пункта снизился до минус 22,8 пункта). Также быстрее экспорта рос ввоз текстиля и кожевенного сырья.

Татьяна Едовина