Промышленников зовут на экскурсию

В Нижегородской области за год количество промышленных предприятий, где проводятся экскурсии, может вырасти вдвое, до 100. Для этого региональное правительство планирует войти в специальную программу Агентства стратегических инициатив. В проект планируют включить, в том числе, заброшенные производственные цеха, чтобы использовать их для проведения конференций и корпоративных мероприятий. На заводах говорят, что серьезной прибыли промышленный туризм не приносит, но его развивают для укрепления имиджа.

И. о. директора департамента развития туризма и народных промыслов Нижегородской области Алла Морозова 14 октября на стратегической сессии по развитию промышленного туризма сообщила, что за год в регионе планируется вдвое увеличить количество предприятий, по которым водятся экскурсии. По ее мнению, экскурсионный потенциал промышленных предприятий используется очень мало и не конвертирован в туристический продукт. «Сегодня в сфере промышленного туризма работает около 50 предприятий. Мы надеемся, что за ближайший год их количество вырастет до 100. Это может быть культурно-образовательный и профориентационный туризм. Могут быть программы по совмещению экскурсионных маршрутов с практическими программами и мастер-классами», — рассказала госпожа Морозова.

Еще одной точкой роста для развития промтуризма она считает растущий интерес к проведению крупных корпоративных мероприятий (MICE-туризм). «Это формат, когда действующие промышленные предприятия или заброшенные цеха используются для проведения мероприятий как лофт-пространства. И если средний чек по культурно-просветительскому туризму составляет около 6 тыс. с человека в день, то для MICE-туризма он вырастает до 20–25 тыс. руб. За проведение мероприятий в формате MICE-туризма борются многие регионы, и мы хотим предложить нашим предприятиям использовать свои возможности», — рассказала Алла Морозова.

Методика развития промышленного туризма разработана самарской компанией MICE Market. АНО «Агентство стратегических инициатив по реализации новых проектов» (АСИ) взяло ее за основу и продвигает в российских регионах.

По словам генерального директора MICE Market Сергея Рыжова, один из основных акцентов в развитии промышленного туризма делается на профориентации школьников и студентов, которые могут из первых рук получить информацию о действующих в регионе предприятиях и их продукции и в будущем прийти туда работать. Промышленный туризм, по его словам, может быть одним из способов продвижения продукции предприятий на новые рынки, в том числе и на зарубежные.

Руководитель программы по развитию промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко считает, что промышленный туризм может стать еще одним способом привлечения инвестиций: «Коллеги из других регионов видят успешно работающие предприятия и понимают, что в этом регионе созданы условия, позволяющие заводить сюда капитал».

АСИ и правительство Нижегородской области планируют заключить соглашение по участию в программе промышленного туризма. Для этого регион должен составить список предприятий, планирующих развивать промышленный туризм или уже работающих в этом направлении. АСИ бесплатно предоставит методику самарской компании. Одно из условий участия в программе — обязательство поставить экскурсионную работу на регулярную основу.

На «Выксунском металлургическом заводе» (ВМЗ), где экскурсии проводят с начала 2018 года, “Ъ-Приволжье” сообщили, что за это время завод посетили около 1,5 тыс. человек из различных регионов России и зарубежья (Мексики, Италии, США и Словении, в том числе во время чемпионата мира по футболу). Экскурсии проводят сотрудники музея истории ВМЗ, и затраты на это окупаются. Но для ВМЗ промышленный туризм — имиджевый проект, не рассчитанный на получение прибыли.

На Горьковском автозаводе сообщили, что оплата экскурсий покрывает только расходы на транспорт, спецодежду для участников и обеспечение безопасности. Тем не менее там считают «очень важным поддерживать и развивать это направление (промышленного туризма)»: «Это необходимо для профориентации молодежи и для того, чтобы общественность понимала, как сегодня работают и развиваются ведущие промышленные площадки страны».

Андрей Репин