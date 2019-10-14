Тренер «Автомобилиста» признался, что его команда разучилась играть

Тренер ХК «Автомобилист» Андрей Мартемьянов после поражения в матче с «Ак Барсом» (3:1) сказал, что команда разучилась играть.

«Хочу поздравить «Ак Барс» с победой. И поблагодарить защитников и вратаря своей команды, они сегодня хорошо выступили. К сожалению, лидеров никаких выделить не могу. Сегодня я лидеров не видел, только на бумаге. Играть разучились, работать не хотим», — цитирует господина Мартемьянова «Чемпионат».

В Казани «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд и восьмое из последних десяти матчей. 18 октября команда скрывает в Екатеринбурге с «Авангардом».