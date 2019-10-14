«Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» 3:1

Хоккейный клуб «Автомобилист» (Екатеринбург) в рамках чемпионата КХЛ проиграл казанскому «Ак Барсу» со счетом 3:1 (0:1, 1:1, 3:1).

Это уже третье поражение подряд для «Автомобилиста» и восьмое из последних десяти матчей. 10 октября в Санкт-Петербурге «Автомобилист» проиграл СКА со счетом 2:1. А 12 октября екатеринбуржцы проиграли московскому «Динамо» со счетом 6:3.

Следующий матч «Автомобилиста» состоится 18 октября с «Авангардом» в Екатеринбурге.

Ранее тренер клуба Андрей Мартемьянов заявлял, что хоккеистам «Автомобилиста» не хватает куража и сыгранности.