Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви о первых приложениях игрового сервиса Apple по подписке.

Национальные хоккейная, баскетбольная, футбольная, а также главная бейсбольная лиги вместе с музыкальной и киноиндустрией в сумме не приносят столько денег, сколько видеоигры. На долю последних приходится почти $140 млрд. Прямую трансляцию прошедшего недавно в Москве фестиваля «Игромир» посмотрели 5 млн человек, 140 тыс. физически посетили выставку — Это, конечно, в два раза меньше, чем на легендарном фестивале «Шашлык Live», но заметный интерес отражает.

Для того чтобы оценить значимость гейм-индустрии, достаточно одного факта: компания Apple запустила сервис игр по подписке — Arcade. Никаких встроенных покупок, донатов и дополнительных платежей. Эксклюзивная модель поставки без дублирования в App Store и исключительно для «яблочных» смартфонов, планшетов, компьютеров и тв-приставок. Ежемесячный доступ ко всей базе игр по цене чашки кофе. Удалось ли Apple привлечь разработчиков с интересными идеями и в принципе комфортно организовать сервис, я разбирался сразу после запуска Arcade. Каталог с играми по подписке разместили в App Store под собственной вкладкой. Поэтому с удобством интерфейса вообще никаких проблем. Знакомая дифференциация по разделам, подборкам и подкатегориям. Главное — не сойти с ума от жадности и не начать качать все подряд. Тем более что среди уже представленных игр есть действительно те, которые можно считать чуть лучшими.

По ходу дальнейшего тестирования я буду про них рассказывать, но сначала коротко про игру, которая первой привлекла мое внимание. Она называется Assemble. Это история о девушке по имени Мария, реставраторе по профессии. Путешествуя, она приезжает в городок Белларива, где становится участником нескольких историй, в ходе которых ей и приходится чинить разные вещи. Во-первых, в Assemble отлично играть на iPhone — ориентация вертикальная. Во-вторых, она подкупает любопытным дизайном, приятной музыкой и медитативным геймплеем по починке. Я бы даже назвал это легким комиксом с элементами игры.

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