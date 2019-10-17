Архитекторы меняют концепцию

На фоне ухода западных девелоперских компаний из России все большую активность проявляют турецкие подрядчики и застройщики, такие как Ant Yapi и Renaissanse Development. Однако такого же всплеска активности со стороны турецких архитекторов пока нет. В России над крупными проектами работает сейчас одно турецкое бюро: оно проектирует для «Киевской площади» гостиницу в Зарядье и торгцентр на месте Щелковского автовокзала. Участники рынка не исключают, что со временем другие турецкие архитекторы могут выйти на российский рынок, но им будет мешать возросший уровень конкуренции: за время сотрудничества с западными бюро российские архитекторы и сами научились работать на европейском уровне.

Из Турции в Россию

В сентябре в Стамбуле прошла выставка-ярмарка современного искусства Contemporary Istanbul, среди ее спонсоров был образовательный фонд GAD Foundation — это структура турецкого архитектурного бюро GAD (Global Architecture Development). Фонд известен и в России: только в 2019 году основатель GAD Гёкан Авджиоглу приезжал на выставку Arch Moscow и на Московский урбанистический форум. В ближайшие годы присутствие GAD в России может стать еще более заметным: Contemporary Istanbul намерена продвигать турецких галеристов в Москве, и представлять интересы турецкой стороны, возможно, будет как раз GAD, сообщили в бюро.

Само бюро существует уже 25 лет, среди его знаковых проектов — реставрация особняка Эсма Султан, построенного в Стамбуле в XIX веке и сохранившего только фасад после сильного пожара, и редевелопмент здания на главной улице города Истикляль: вместо сталелитейной фабрики там расположили многофункциональный выставочный центр и концертный зал. GAD также получало премии за проект комплекса вилл в Анталье AHK KNDU (площадь проекта — 33 тыс. кв. м), отеля Kuum в Бодруме (20 тыс. кв. м) и рыбного рынка в районе Бешикташ в Стамбуле (320 кв. м).

В Москве бюро сотрудничает в основном с крупнейшим девелопером коммерческой недвижимости «Киевской площадью» Года Нисанова и Зараха Илиева. GAD проектировало интерьерные решения для торгцентра «Европейский», а сейчас работает над проектом отеля и многофункционального комплекса общей площадью 55 тыс. кв. м на улице Варварка в центре Москвы. Компания также будет отвечать за планировочные решения для торгцентра, который будет реализован в рамках реконструкции Щелковского автовокзала.

Не исключено, что в ближайшие годы у турецких бюро появится больше работы, поскольку интерес к турецким компаниям в России вырастет: министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в сентябре отмечал возвращение турецких компаний строительного сектора в Россию после санкций 2016–2017 годов. Мэрия Москвы тоже говорила о необходимости партнерства российской столицы и Стамбула. «Два города похожи и по количеству граждан, которые в них проживают, и по динамике развития»,— заявлял еще в 2015 году мэр Сергей Собянин. Среди направлений для совместных проектов он называл культуру, городское планирование, общественный транспорт и дорожную инфраструктуру.

В GAD отмечают, что турецкие девелоперы часто используют российский опыт в инфраструктурных проектах, в том числе для развития транспортной сети. Экспортирует же Турция технологии для высотного строительства. Эти слова подтверждают, к примеру, проекты турецкой Renaissance Development: компания реализует в «Москва-Сити» 79-этажный небоскреб. В любом случае пока турецкие застройщики больше заметны в России, чем архитекторы, говорит главный архитектор Института градостроительного и системного проектирования (входит в коллаборацию Quite White) Тимофей Хворостяный. По его словам, турецкие девелоперы вроде Renaissanse Development или Enka для своих проектов привлекали в основном российских проектировщиков. С другой стороны, приход турецких архитекторов на российский рынок можно только приветствовать, отмечает он: приток новых идей и квалифицированных специалистов пойдет на пользу отрасли и конкуренции в ней.

Из России на Запад

Один из проектов архитектурного бюро GAD Фото: GAD Architecture

В то время как турецкие застройщики заявляют о новых проектах в России, западные компании с 2016 года, наоборот, избавляются от своих активов: российские проекты продали австрийская Immofinanz, немецкая Heitman, финская Stockmann, ищут покупателей на торгцентры австрийская Atrium European Real Estate и американский фонд Morgan Stanley. Одновременно с девелоперами снижается и число западных архитекторов, подтверждает Тимофей Хворостяный. По его наблюдениям, иностранные бюро наиболее активно работали на российском рынке до 2014 года, когда строительная отрасль России стремительно росла и заказы хорошо оплачивались. После падения курса рубля их число заметно снизилось, отмечает эксперт.

Сегодня же иностранцы работают чаще всего в коллаборациях с российскими архитекторами, которые адаптируют концепции к российским нормативам, занимаются согласованиями и осуществляют архитектурный надзор на стройках, говорят в Quite White. Впрочем, отмечает господин Хворостяный, на снижение активности зарубежных компаний повлиял не только кризис, но и то, что к тому времени российские архитекторы переняли западный опыт и сами стали работать «на вполне европейском уровне». Более того, отмечает эксперт, иностранные девелоперы в последние годы тоже начали привлекать российских специалистов в области проектирования, так что и их уход, по сути, не отразился на занятости западных архитекторов в России.

В пресс-службе девелопера Capital Group подтверждают, что преимуществом турецких компаний не только перед западными, но и перед российскими может стать все тот же курс рубля: стоимость услуг у турецких поставщиков ниже, чем у российских компаний аналогичного профиля, при этом турецкие подрядчики работают с качественными материалами и соблюдают сроки.

Елизавета Макарова