Следственный эксперимент выехал за рамки

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело о гибели статиста во время следственного эксперимента по воссозданию ДТП с автобусом. На участке с перекрытым движением в Кстово разбился мотоциклист Денис Бывшев, по просьбе полицейских превысивший скорость. Региональное управление МВД проводит собственную проверку инцидента, не раскрывая подробности. Если вина должностных лиц будет установлена, родственники погибшего могут потребовать компенсацию.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ о гибели 31-летнего мотоциклиста Дениса Бывшева, сообщили в ведомстве. Как выяснил «Ъ-Приволжье», господин Бывшев 9 октября участвовал в следственном эксперименте по реконструкции аварии с участием другого байкера в Кстовском районе в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Авария, которую воссоздавали следователи управления МВД города Кстово, произошла в августе прошлого года. Тогда на дорожной развязке Большая Ельня—Ольгино водитель мотоцикла, аналогичного спортивной Yamaha Дениса Бывшева по объему двигателя, опережал легковой автомобиль по правой полосе и врезался в неожиданно выехавший с второстепенной дороги автобус ПАЗ. Участник той аварии на мотоцикле выжил, хотя и получил тяжелые травмы.

По словам знакомых Дениса Бывшева, поучаствовать в эксперименте его попросили приятели, имеющие отношение к полиции. Мотоциклист, как и большинство нижегородских байкеров, уже закрыл мотосезон и поставил свою Yamaha в гараж. Чтобы обезопасить его участие в эксперименте, следователи и сотрудники ГИБДД на время ограничили движение на участке дороге, на котором произошло ДТП. Восстанавливая события прошлогодней аварии, господин Бывшев повторил траекторию движения пострадавшего в предыдущем столкновении мотоциклиста сначала на разрешенной скорости. Однако следователи якобы попросили его разогнаться и проехать участок со скоростью 100 км/ч, рассказали знакомые мотоциклиста. Как отмечают родственники и друзья погибшего, молодой человек сначала засомневался в безопасности такого маневра, но затем согласился. На очередном заходе он не справился с управлением на влажной трассе, усыпанной гравием, и упал, ударившись головой о бордюр. Несмотря на то что водитель по правилам безопасности был в шлеме, спасти его не удалось — он скончался от полученных травм на месте происшествия.

В социальных сетях на страницах сообществ нижегородских мотоциклистов не прекращаются споры по поводу трагедии. Многие отмечают, что следственный эксперимент проводился на влажной трассе в октябре после закрытия мотосезона и условия явно не соответствовали восстанавливаемой аварии, которая произошла в августе при солнечной погоде на сухом асфальте. Они отмечают, что октябрьская погода небезопасна для вождения мотоцикла. Другие пользователи соцсетей критикуют кстовское управление МВД, удивляясь самому факту следственного эксперимента по воссозданию ДТП. Третьи утверждают, что ключевую роль в трагедии сыграли не дорожные условия, а следователи полиции, попросившие Дениса Бывшева разогнаться так, что при падении пополам треснул его мотоциклетный шлем. Большинство считает, что правоохранительные органы теперь должны ответить за гибель мотоциклиста по закону и выплатить компенсацию семье погибшего, у которого осталась супруга на позднем сроке беременности.

В Главном управлении МВД по Нижегородской области организовали собственную проверку по факту происшедшего. «По итогам проверки будет дана оценка всем обстоятельствам и действиям участников события»,— сообщили “Ъ” в ведомстве. Там пока не ответили на вопросы о возможных компенсациях родственникам погибшего и обстоятельствах эксперимента.

Как отмечает зампред коллегии адвокатов «Де-юре» Антон Пуляев, при расследовании связанных с ДТП уголовных дел всегда назначаются судебные экспертизы, в рамках которых обязательно производится реконструкция событий. При этом сотрудники ДПС всегда перекрывают трассу для безопасности участников эксперимента. «В данном случае кто-то из должностных лиц, возможно, совершил ошибку. Однако нельзя исключать, что трагедия произошла по вине водителя мотоцикла. Если в рамках расследования уголовного дела виновными признают должностных лиц, то родственники вправе заявить гражданский иск к обвиняемому»,— говорит господин Пуляев.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород