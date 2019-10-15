Следствие оставили без «Ливенского мяса»

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, гендиректор крупного банкротящегося орловского производителя «Агрофирма "Ливенское мясо"» Геннадий Селеменев может избежать наказания по уголовному делу о сокрытии имущества на 6,5 млн руб. Ранее Ливенский райсуд назначил директору штраф в 200 тыс. руб., но областной суд вернул дело в СКР на доследование из-за множества процессуальных нарушений. После этого, по сообщению источников в органах внутренних дел, дело было прекращено, а налоговая задолженность включена в реестр требований «Ливенского мяса».

О прекращении уголовного дела в отношении Геннадия Селеменева “Ъ-Черноземье” сообщили источники в орловских правоохранительных органах и в окружении бизнесмена. В областном управлении СКР вчера вечером не успели ответить на запрос “Ъ-Черноземье”.

В октябре 2018 года Ливенский райсуд признал господина Селеменева виновным в сокрытии денежных средств, за счет которых должны были выплачиваться налоги (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ), и приговорил к штрафу в 200 тыс. руб. Но уже в декабре областной суд возвратил дело Ливенскому межрайонному прокурору на доследование. После этого, по словам собеседника “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах, бывший осужденный якобы «раскаялся», ущерб был погашен, а уголовное дело — прекращено.

Дело фактически развалилось уже в областном суде. В ходе его рассмотрения судья Анжела Витене указала на целый ряд процессуальных недочетов. Первая инстанция признала бизнесмена виновным в сокрытии с 27 апреля по 19 мая 2017 года 6,5 млн руб., за счет которых должно было быть выплачено суммарно 2,4 млн руб. налогов (земельный, транспортный, водный, на прибыль и НДС). Но сроки уплаты каждого конкретного налога судом первой инстанции и следствием не были указаны, установили в областном суде. Просьба господина Селеменева о перечислении головной «УК "Ливенское мясо"» (сейчас также находится в процедуре банкротства) спорных 6,5 млн руб. контрагентам агрофирмы была расценена райсудом как попытка воспрепятствовать взысканию налогов. Но суд первой инстанции не учел, что в это же время агрофирма получила от контрагентов 7 млн руб. и, следовательно, не пыталась вывести средства.

Агрофирма «Ливенское мясо» На 1 декабря 2018 года в «Ливенском мясе» оставался крупный (КРС) и мелкий рогатый скот, ставший для компании основным направлением вместо свиней. Поголовье КРС в «Ливенском мясе» составляло 2,2 тыс. голов, в том числе 501 корова. На предприятии также числилось 218 овец. За десять месяцев 2018 года в компании было произведено 2 тыс. т молока, производство скота на убой в живом весе составило 1,19 тыс. т. На предприятии на начало декабря работали более 300 человек. За девять месяцев 2018 года выручка организации, по данным департамента сельского хозяйства Орловской области, составила 81,3 млн руб., чистый убыток — 27,9 млн руб. (убыток, по данным Kartoteka.ru, сохраняется с 2012 года).

Бухгалтерскую экспертизу в рамках дела проводил оперуполномоченный ОЭБиПК Ливенского отдела полиции, но именно проведенная этим отделом проверка легла в основу уголовного дела: таким образом, объективность экспертизы оказалась спорной. Более того, выяснилось, что показания эксперта строились на копиях писем, содержание которых противоречило содержанию иных писем, изъятых в ходе обысков. Примечательно, что прокуратура при утверждении обвинительного заключения уже указывала на недочеты и возвращала уголовное дело для дополнительного расследования, но эти требования в ходе доследования остались невыполненными, выяснил областной суд.

При подаче жалобы на решение первой инстанции Геннадий Селеменев настаивал на непризнании вины. Адвокат бизнесмена Игорь Савин вчера сказал “Ъ-Черноземье”, что не в курсе прекращения уголовного дела. Он подчеркнул, что сам бизнесмен ущерб не гасил: «Он никакого ущерба не нанес, сумма появилась в деле благодаря хозяйственным отношениям между организациями, расчеты производились постепенно». Согласно материалам дела, сам господин Селеменев не отрицал, что налоги в 2016–2017 годах платились с задержкой на квартал из-за нехватки оборотных средств. Сейчас в реестре кредиторов ОАО «Агрофирма "Ливенское мясо"» числится 3,5 млн руб. задолженности перед налоговой службой.

Олег Мухин