Акции «Яндекса» смогли отыграть обвал лишь на 4%

По итогам торгов на Московской бирже сегодня, 14 октября, акции «Яндекса» выросли на 4,09% к цене открытия, до отметки 1975,6 руб. за штуку, свидетельствуют данные биржи. Таким образом, в понедельник бумагам не удалось отыграть падение на 18,44%, которое случилось в пятницу и, как писал “Ъ”, побило для акций компании годовой рекорд по скорости.

Минимальная отметка стоимости акций «Яндекса» 11 октября составляла 1852 руб. за штуку, на аналогичных позициях они находились в декабре 2018 года. Капитализация компании, по данным Bloomberg, составила в пятницу 620 млрд руб., что на 140 млрд руб. меньше показателя предыдущего дня. Аналитики называли возможной причиной падения политические риски в связи с обсуждением в Госдуме законопроекта об ограничении доли иностранного владения в значимых интернет-ресурсах. На прошлой неделе активизировалось обсуждение этого документа, который предполагает, что иностранный капитал в значимых интернет-ресурсах не сможет превышать 20%.

В «Яндексе» не комментируют движение акций компании.

Подробнее о пятничном падении акций компании — в публикации “Ъ” «"Яндекс" рухнул на 18%».

Валерия Лебедева