«Огромное количество процессов в современных компаниях невозможно отразить ни в какой схеме»

Компания ABBYY, известная как мировой разработчик технологий искусственного интеллекта, вышла на рынок процессной аналитики, который в течение четырех-пяти лет обещает достичь $1,5 млрд. Гендиректор «ABBYY Россия» Дмитрий Шушкин рассказал “Ъ”, какую выгоду получает бизнес от этих решений и в каком направлении продолжит развиваться компания.

— В 2019 году ABBYY была признана мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов по версии Everest Group. Такое признание стало для компании первым? Можете назвать ключевые тренды на этом рынке и основных конкурентов в мире и России?

— В области OCR, оптического распознавания символов, ABBYY является лидером много лет. В России мы ключевой игрок в области интеллектуальной обработки информации. На глобальном рынке стали первыми сейчас. Почему это важно для компании? В первую очередь потому, что это перспективный бизнес. Так, в 2019 году мы с IDC провели исследование российского рынка искусственного интеллекта. По его результатам оказалось, что автоматизация обработки данных — самое востребованное технологическое направление: в ближайшие два года количество таких проектов увеличится в два раза. 78% участников сообщили, что в их бизнесе становится больше неструктурированных данных. Качественно извлечь и проанализировать эту информацию можно с помощью технологий, которые в том числе создает ABBYY.

Мы вкладываем в разработку новых решений ощутимо больше, чем другие участники рынка. Внимательно следим за современными трендами в машинном обучении, постоянно добавляем что-то новое. Например, наши технологии могут не только распознать документ, но и благодаря искусственному интеллекту, который учитывает сотни факторов, понимают суть текста и могут вынести какое-то суждение: помочь принять решение о кредите, выбрать поставщика.

Основной тренд в том, что решения становятся умнее и используются в более сложных задачах бизнеса: помогают оценить риски в работе с контрагентами, позволяют анализировать запросы от государственных организаций. Уже давно заказчикам недостаточно просто отсканировать документы. Документ хорош не сам по себе, а ценностью, которую из него извлекают.

Второй тренд: чтобы автоматизировать процесс, надо его хорошо понимать. По данным того же IDC, для 58% клиентов непрозрачность бизнеса — одно из главных препятствий в развитии их компаний. То есть они готовы внедрять современные технологии, но не понимают, с чего начать и как это делать. Впрочем, есть вероятность, что остальные просто не догадываются о такой проблеме у себя. Кроме того, иногда мало просто автоматизировать процесс, например за счет тех же роботов RPA (Robotic process automation). Во-первых, робот может выполнить не любую задачу. Например, не отличит счет от коммерческого предложения. Во-вторых, когда процесс нелинейный, понятной блок-схемы, как он выглядит, нет. Регламент четко не опишешь — робот в этой ситуации бессилен, потому что это не рутинная однотипная операция. И в этой области мы тоже развиваемся. Для этого летом приобрели компанию—разработчика платформы TimelinePI. Сейчас решение называется ABBYY Timeline. Оно специализируется как раз на интеллектуальном анализе бизнес-процессов в реальном времени.

Основные конкуренты ABBYY обозначены в отчете Everest Group. Со многими из них мы работаем по принципу coopetition: эти компании, хоть и конкурируют с нами, но лицензируют наши технологии. С другими участниками рынка — производителями ECM, BPM — сотрудничаем как глобально, так и в рамках отдельных проектов.

— Если говорить по порядку, для чего применяется процессная аналитика, как численно измерить результаты ее применения?

— В целом технологии Process Intelligence существуют довольно давно. Но качественных инструментов анализа до недавнего времени не было. Именно сейчас начался существенный рост этого рынка, в том числе в связи со спросом на RPA. Потому что для того, чтобы «натравить» роботов на бизнес-процесс, надо сначала понять, на какой именно, где будет наибольший эффект. Рынок Process Mining начинался с построения схем бизнес-процессов, опросов, интервью. И оказалось, что огромное количество процессов в современных компаниях невозможно отразить ни в какой схеме. Они имеют много ветвлений, влияет человеческий фактор, и неэффективно пытаться зажать бизнес-процесс в какие-то узкие рамки. Так возникли платформы Process Mining, которые позволяют увидеть реальную картину бизнеса изнутри. Этот рынок обещает расти на 50% в год. С пары сотен миллионов долларов он достигнет более чем $1,5 млрд уже через четыре-пять лет. Темпы — одни из самых высоких в IT-индустрии.

Оценить результаты применения технологии довольно просто: если вы можете померить, где неэффективны, вы можете сделать процесс более эффективным. Наша система позволяет увидеть состояние до и после изменений. Вы можете смоделировать целевой процесс и понять: вот здесь вы экономите $1 млн, а здесь — 2 млн руб. Это очень удобно: получается что-то вроде интерактивного дашборда. Причем платформа ABBYY Timeline помимо этого содержит элементы предиктивной аналитики — в этом отличие от конкурентов.

— А можете привести кейсы конкретные с применением технологии?

— Возможных кейсов здесь масса. Например, любая регистрация клиентских данных. Вы заводите нового поставщика в рамках процесса закупок и хотите понимать, где происходят задержки. Открытие счета в банке, доставка заказов, даже регистрация и диагностика пациента в больнице. В этих и других процессах есть этапность шагов и узкие места, которые можно найти и устранить. Так, ВТБ использует подобное решение, чтобы выделять лучшие практики в части закупок в регионах. Системы, подобные ABBYY Timeline, позволяют это сделать. Вы можете изучить опыт лучших сотрудников, распространить его на других и тем самым получить выигрыш. Если, грубо говоря, раньше вы проводили тысячу закупок за единицу времени, теперь сможете проводить 5 тыс., не увеличивая штат.

Другой важный кейс — соблюдение комплаенса. Несоответствие требованию регулятора, просроченный ответ могут привести к штрафам. Мы знаем об этом еще по опыту своих проектов в области интеллектуальной обработки информации. Так, ABBYY в пять раз ускорила ответ на запросы ведомств в банке «Точка». Банк в выигрыше: неначисленные штрафы — огромная выгода для компании.

— Можно поделиться последними финансовыми результатами ABBYY: каковы выручка, прибыль, динамика?

— Мы не раскрываем абсолютных цифр, но в прошлом году доходы глобальной группы компаний выросли на 15% в долларах. В России — больше чем на 40%. На 63% — по направлению корпоративных продаж. В мире ABBYY получает больше 90% выручки от этого направления. На нем мы и фокусируемся: в России реализовали за последние полгода несколько десятков проектов для крупных заказчиков. Например, автоматизировали обработку первичных документов во «Вкусвилле», в три раза ускорили обмен транспортной документацией в Fesco, помогли «Сбербанк Лизингу» в семь раз быстрее сравнивать версии договоров.

— Какие продукты, технологии для B2B вы выпустили в последние год-два?

— Мы разработали несколько мобильных решений. Это ABBYY Mobile Web Capture — Javascript SDK, который позволяет без установки дополнительных приложений, прямо на мобильном устройстве из браузера обрабатывать документы, оценивать их качество и отправлять на сервер, где уже распознаются и извлекаются данные. Это большое подспорье для сайтов интернет-магазинов, банков, операторов — всех, кто работает с клиентами. Еще мы представили ABBYY Mobile Capture — универсальную встраиваемую технологию распознавания для приложений на iOS и Android.

— Это может быть приложение того же онлайн-магазина или банка?

— Банковское — это одно из наиболее востребованных направлений, как для B2C, так и для B2B. «Сбербанк Бизнес Онлайн», Альфа-банк, «Тинькофф» в мобильных сервисах используют технологии ABBYY. Например, клиенту банка дали счет на оплату. Вместо того чтобы вбивать его руками, он использует приложение, наводит камеру и в реальном времени извлекает данные. Они раскладываются по полям — и платежка готова.

Также мы провели ребрендинг ABBYY Recognition Server. Это корпоративная серверная платформа для полнотекстового распознавания объемных документов. Мы его снабдили OCR-технологиями нового поколения и дали новое название FineReader Server. То есть сужаем количество ключевых брендов, чтобы более четкое сообщение нести клиентам: если вам нужно качественно распознать текст — это бренд FineReader. Если работаете с неструктурированными данными из разных источников, хотите не просто собирать информацию, но и определять типы документов, находить значимые данные и с их помощью принимать решения — это ABBYY FlexiCapture.

Плюс, как я уже говорил, мы приобрели Timeline. Я работаю в ABBYY 15 лет, и я бы сказал, что эта сделка — один из самых значимых шагов за 30-летнюю историю компании.

— Расскажите о последних глобальных проектах.

— Компания активно развивается на международном рынке. Мы расширили сотрудничество с RPA-вендорами: UiPath, Automation Anywhere, BluePrism и другими. Компания заключила соглашение с представительством PwC в Индии, по которому они могут предлагать решения ABBYY своим заказчикам. Это не первый опыт партнерства с PwC — так, в Европе они используют мобильное приложение с применением наших технологий, чтобы обрабатывать данные из клиентских документов.

В США у нас сильная экспертиза в фармацевтике и здравоохранении. В этом году мы завершили проект с международным производителем лекарств Merck. ABBYY FlexiCapture помогает компании автоматически обрабатывать данные из финансовых документов и заказов на покупку. В результате можно быстрее выводить новые препараты на рынок. Интересный кейс был с ветеринарной клиникой Idexx. Никому не хочется долго ждать результаты диагностики потому, что менеджер не может найти нужные данные о вашем питомце. Поэтому Idexx автоматизировала ввод данных из документов с анализами крови животных, что значительно ускорило обслуживание.

Мы открыли новый офис в Гонконге — уже третье представительство компании в Азии. Мы в этом регионе уже 14 лет, но видим, что у ABBYY хорошие перспективы: заказчики, особенно банки и ритейл, активно инвестируют в ИИ. Думаю, что интеллектуальная обработка информации, в том числе в связке с RPA и Process Mining, будет пользоваться спросом в этом и других регионах мира.

Беседовал Дмитрий Шестоперов