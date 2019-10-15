Покупки поехали на почтовых

Количество доставленных «Почтой России» экспресс-отправлений через службу EMS выросло на 67% и впервые достигло 10 млн штук уже по итогам восьми месяцев года. Участники рынка доставки связывают рост с развитием интернет-торговли и удешевлением услуги на фоне обострившейся конкуренции. При этом, по данным аналитиков, доля «Почты России» в логистике российского рынка интернет-торговли снижается.

«Почта России» зафиксировала рекордное число отправлений через свою курьерскую службу EMS за восемь месяцев года — 10,4 млн, что на 67% выше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили “Ъ” в пресс-службе компании. По данным «Почты России», высокая динамика использования услуги наблюдается не только в крупных городах, но и в регионах, в частности, в Южном федеральном округе число экспресс-отправлений выросло на 79% год к году, в Приволжском — на 70%.

50 процентов экспресс-отправлений курьерской службой «Почты России» EMS приходятся на доставку из интернет-магазинов

Примерно 50% экспресс-отправлений EMS приходятся на доставку из интернет-магазинов, еще 10% — на отправления физических лиц и около 40% — на бизнес, уточнили в компании. Последний сегмент растет более высокими темпами, отмечает первый заместитель гендиректора «Почты России» по электронной коммерции Алексей Скатин. В целом рост числа экспресс-отправлений он объясняет тем, что компания «существенно повысила качество сервиса» и инвестирует в логистику.

Рост числа отправлений связан с развитием интернет-торговли в России, особенно среди малых и средних предпринимателей, уверена вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова. «"Почта России" — один из основных каналов доставки по причине невысокой стоимости и широкого географического охвата внутри страны. Рост ее внутрироссийского бизнеса отражает как рост интернет-торговли в стране, так и усиление позиций "Почты" в эконом-сегменте доставки, что никак не отражается на показателях DHL Express»,— отмечает она. Более 90% бизнеса DHL Express — это доставка для b2b-клиентов, но она последние годы показывает небольшие темпы роста, в то время как сервис по доставке товаров из интернет-магазинов физическим лицам растет значительно более высокими темпами, говорит госпожа Клинскова.

У DPD рост числа экспресс-отправлений за восемь месяцев составил около 60% по сравнению с тем же периодом 2018 года, в эту статистику входят не только небольшие посылки и бандероли, но и грузы, сообщил гендиректор DPD в России Николай Воинов. В предыдущие годы компания такого роста не фиксировала. «Помимо того что все процессы ускорились и клиенты хотят получить посылку или груз как можно скорее, на рынке высокая конкуренция. И в конкурентной борьбе используются в том числе ценовые инструменты. Можно говорить о том, что экспресс-услуги стали доступнее»,— поясняет господин Воинов. Наибольшая активность отправлений у DPD наблюдается со стороны бизнеса, тогда как доля экспресс-посылок среди физических лиц невелика — около 5%.

Внутрироссийский рынок e-commerce в 2018 году вырос на 73%, до 1,15 трлн руб., подсчитывала Ассоциация компаний интернет-торговли. Национальная ассоциация дистанционной торговли называла более скромные цифры: рост на 8,6% в долларах, до $10,3 млрд (около 645,9 млрд руб. по средневзвешенному курсу за год).

Доля «Почты России» на рынке снижается, следует из отчета Data Insight: в первом полугодии 2019 года она обеспечила доставку 20% посылок для интернет-магазинов против 26% годом ранее. В абсолютных числах рост составил 3% — с 43 млн до 44 млн посылок. Наибольший прирост продемонстрировали собственные службы доставки интернет-магазинов, которые нарастили число обработанных отправлений с 69 млн годом ранее до 111 млн, а долю на рынке — с 42% до 51% соответственно. При этом для самой «Почты России» объемы экспресс-доставки почти незаметны на фоне общего объема отправлений, обращает внимание собеседник “Ъ” в одной из логистических компаний: по собственным данным, всего «Почта России» обрабатывает более 433,3 млн посылок ежегодно.

Дмитрий Шестоперов