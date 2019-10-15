Посевная задача

Несмотря на то что сборная России неожиданно убедительно решила задачу, стоявшую перед ней в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, и досрочно получила путевку на первенство, финиш квалификации не потерял для нее актуальности. Российская команда благодаря статусу одного из дюжины хозяев особенного в плане формата турнира, а также прекрасным результатам и так уже гарантировала определенные бонусы, которые помогут ей во время жеребьевки финального раунда, а ноябрьские успехи могут еще чуточку улучшить расклад.

Отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года уже стал для сборной России самой успешной среди квалификаций к топовым соревнованиям, в которых ей доводилось участвовать за минувшие четверть века с лишним. Путевку на первенство она добыла за два тура до завершения отбора — после воскресного разгрома со счетом 5:0 на выезде кипрской команды (см. “Ъ” от 14 октября). Он был для нее седьмой подряд — после проигрыша в стартовом туре фаворитам группы I бельгийцам — победой в цикле.

В рамках квалификации сборной России предстоит провести еще два матча. Оба состоятся в рамках заключительного, ноябрьского окна. 16 ноября она примет на своем поле бельгийцев, а 19-го сыграет на выезде с санмаринцами. Соблазн называть эти встречи товарищескими, учитывая тот факт, что свою задачу в цикле российская сборная решила, велик. Но все-таки это не совсем правильно — кое-какую актуальность они сохранили.

На кону для сборной России теперь стоит первое место в группе.

В данный момент его занимают бельгийцы. Они опережают россиян на три очка. Если ни та, ни другая команда не оступятся в финальном туре, в котором бельгийская команда принимает киприотов, то обойти ее россияне смогут лишь при условии выигрыша в предпоследнем туре, в Санкт-Петербурге. Просто сравняться с бронзовым призером прошлогоднего чемпионата мира по набранным очкам будет мало. Приоритетный дополнительный показатель в отборочном турнире — результаты личных встреч. В Бельгии россияне уступили 1:3. Это значит, что выигрывать нужно со счетом 2:0 или крупнее. Первое место между тем лишним не будет.

Жеребьевка финальной части чемпионата Европы — с формированием шести квартетов группового этапа — пройдет 30 ноября. Причем во время нее еще не будут определены обладатели четырех путевок. Они появятся лишь в марте — после play-off запущенной в сентябре прошлого года Лиги наций: в этих четырех мини-турнирах сыграют лучшие среди неудачников «традиционного» отбора в своих рейтинговых нишах. Но главная особенность жеребьевки связана с особенностью самого открывающегося 12 июня будущего года чемпионата Европы.

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в честь 60-летия своих чемпионатов решил «разбросать» его по всему континенту. У него сразу 12 хозяев. Россия (ее представляет Санкт-Петербург) наряду с Англией, Ирландией, Шотландией, Испанией, Германией, Голландией, Данией, Венгрией, Румынией, Италией и Азербайджаном попала в этот список. Каждому из хозяев заранее отвели группу, где он — с еще одной командой из дюжины — окажется после успешного преодоления отбора. Сборная России очутилась в группе B (из нее в play-off обязательно выйдут две сильнейшие команды, а возможно, еще и третья — это зависит от ее показателей). Там же, видимо, очутится сборная Дании. Она еще не завоевала путевку, однако положение датчан выглядит чрезвычайно прочным. Идя вровень в группе D с ирландцами, датская команда на четыре очка опережает швейцарцев. Правда, при «лишнем» сыгранном матче, но в любом случае сборной Швейцарии будет сложно обогнать конкурента.

Единственным серьезным бонусом для хозяина чемпионата является тот факт, что как минимум два матча из трех на групповом этапе он проведет на своем поле. Впрочем, домашних встреч может быть и три.

Сборной России такой подарок точно достанется, если датчане все-таки пролетят мимо чемпионата или прорвутся на него через play-off. Если квалифицируются напрямую, то, по регламенту UEFA, какой из двух городов — Санкт-Петербург или Копенгаген — примет очную игру команд-хозяек, выяснится методом жеребьевки.

За другой важный бонус любая сборная должна сражаться сама. Этот бонус — «посев». На ноябрьской жеребьевке обладатели путевок будут разбиты на четыре «корзины» по шесть команд в зависимости от их положения в рейтинге UEFA. На сей раз это не классический — принимающий во внимание исторический бэкграунд — рейтинг, а специфический: исключительно на базе результатов отбора. У России сейчас 18 очков в его зачет (баллы, набранные в матчах против аутсайдеров больших, из шести сборных, групп, отбрасываются). По этому показателю она вчера была даже не в шестерке, а в тройке — вместе с Бельгией и Италией. Но есть нюанс: лидеры групп автоматически ставятся выше остальных. Так что Россия в действительности — сразу за десяткой, то есть во второй «корзине». Это не то чтобы жутко плохо, но вероятность получить в финальной части набор соперников по группе послабее все же выше, если «корзина» — самая верхняя (из этого набора потенциальных оппонентов, кстати, нужно наряду с загодя помещенными в других квартетах хозяевами вычеркнуть еще и украинцев: UEFA, предпочитающий не закрывать глаза на политические противоречия, не допускает их столкновения с россиянами в групповом раунде). Если брать расклад на вчерашний день, то позиция в ней, например, наверняка позволила бы сборной России избежать пересечения на ранней стадии с финалистами чемпионата мира 2018 года хорватами, возглавляющими таблицу в группе E. И это тоже повод не приравнивать ноябрьские матчи к не имеющим вообще никакого значения.

Алексей Доспехов