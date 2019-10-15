Посевная задача

Несмотря на то что сборная России неожиданно убедительно решила задачу, стоявшую перед ней в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, и досрочно получила путевку на первенство, финиш квалификации не потерял для нее актуальности. Российская команда благодаря статусу одного из дюжины хозяев особенного в плане формата турнира, а также прекрасным результатам и так уже гарантировала определенные бонусы, которые помогут ей во время жеребьевки финального раунда, а ноябрьские успехи могут еще чуточку улучшить расклад.
Отборочный турнир к чемпионату Европы 2020 года уже стал для сборной России самой успешной среди квалификаций к топовым соревнованиям, в которых ей доводилось участвовать за минувшие четверть века с лишним. Путевку на первенство она добыла за два тура до завершения отбора — после воскресного разгрома со счетом 5:0 на выезде кипрской команды (см. “Ъ” от 14 октября). Он был для нее седьмой подряд — после проигрыша в стартовом туре фаворитам группы I бельгийцам — победой в цикле.
В рамках квалификации сборной России предстоит провести еще два матча. Оба состоятся в рамках заключительного, ноябрьского окна. 16 ноября она примет на своем поле бельгийцев, а 19-го сыграет на выезде с санмаринцами. Соблазн называть эти встречи товарищескими, учитывая тот факт, что свою задачу в цикле российская сборная решила, велик. Но все-таки это не совсем правильно — кое-какую актуальность они сохранили.
В данный момент его занимают бельгийцы. Они опережают россиян на три очка. Если ни та, ни другая команда не оступятся в финальном туре, в котором бельгийская команда принимает киприотов, то обойти ее россияне смогут лишь при условии выигрыша в предпоследнем туре, в Санкт-Петербурге. Просто сравняться с бронзовым призером прошлогоднего чемпионата мира по набранным очкам будет мало. Приоритетный дополнительный показатель в отборочном турнире — результаты личных встреч. В Бельгии россияне уступили 1:3. Это значит, что выигрывать нужно со счетом 2:0 или крупнее. Первое место между тем лишним не будет.
Жеребьевка финальной части чемпионата Европы — с формированием шести квартетов группового этапа — пройдет 30 ноября. Причем во время нее еще не будут определены обладатели четырех путевок. Они появятся лишь в марте — после play-off запущенной в сентябре прошлого года Лиги наций: в этих четырех мини-турнирах сыграют лучшие среди неудачников «традиционного» отбора в своих рейтинговых нишах. Но главная особенность жеребьевки связана с особенностью самого открывающегося 12 июня будущего года чемпионата Европы.
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в честь 60-летия своих чемпионатов решил «разбросать» его по всему континенту. У него сразу 12 хозяев. Россия (ее представляет Санкт-Петербург) наряду с Англией, Ирландией, Шотландией, Испанией, Германией, Голландией, Данией, Венгрией, Румынией, Италией и Азербайджаном попала в этот список. Каждому из хозяев заранее отвели группу, где он — с еще одной командой из дюжины — окажется после успешного преодоления отбора. Сборная России очутилась в группе B (из нее в play-off обязательно выйдут две сильнейшие команды, а возможно, еще и третья — это зависит от ее показателей). Там же, видимо, очутится сборная Дании. Она еще не завоевала путевку, однако положение датчан выглядит чрезвычайно прочным. Идя вровень в группе D с ирландцами, датская команда на четыре очка опережает швейцарцев. Правда, при «лишнем» сыгранном матче, но в любом случае сборной Швейцарии будет сложно обогнать конкурента.
Сборной России такой подарок точно достанется, если датчане все-таки пролетят мимо чемпионата или прорвутся на него через play-off. Если квалифицируются напрямую, то, по регламенту UEFA, какой из двух городов — Санкт-Петербург или Копенгаген — примет очную игру команд-хозяек, выяснится методом жеребьевки.
За другой важный бонус любая сборная должна сражаться сама. Этот бонус — «посев». На ноябрьской жеребьевке обладатели путевок будут разбиты на четыре «корзины» по шесть команд в зависимости от их положения в рейтинге UEFA. На сей раз это не классический — принимающий во внимание исторический бэкграунд — рейтинг, а специфический: исключительно на базе результатов отбора. У России сейчас 18 очков в его зачет (баллы, набранные в матчах против аутсайдеров больших, из шести сборных, групп, отбрасываются). По этому показателю она вчера была даже не в шестерке, а в тройке — вместе с Бельгией и Италией. Но есть нюанс: лидеры групп автоматически ставятся выше остальных. Так что Россия в действительности — сразу за десяткой, то есть во второй «корзине». Это не то чтобы жутко плохо, но вероятность получить в финальной части набор соперников по группе послабее все же выше, если «корзина» — самая верхняя (из этого набора потенциальных оппонентов, кстати, нужно наряду с загодя помещенными в других квартетах хозяевами вычеркнуть еще и украинцев: UEFA, предпочитающий не закрывать глаза на политические противоречия, не допускает их столкновения с россиянами в групповом раунде). Если брать расклад на вчерашний день, то позиция в ней, например, наверняка позволила бы сборной России избежать пересечения на ранней стадии с финалистами чемпионата мира 2018 года хорватами, возглавляющими таблицу в группе E. И это тоже повод не приравнивать ноябрьские матчи к не имеющим вообще никакого значения.
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