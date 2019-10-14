Кипр распахнул ворота в Европу

Сборная России вышла в финальную часть чемпионата Европы 2020 года за два тура до окончания отборочного турнира, после разгрома на выезде со счетом 5:0 кипрской команды, гарантировавшего ей как минимум второе место в группе I. Так рано российские футболисты не пробивались на крупные турниры четверть века.

В попадании сборной России, четвертьфиналиста прошлогоднего мирового первенства, на чемпионат Европы — тем более, из довольно скромной по подбору соперников группы — нет ничего чудесного. Однако ее выступление в нынешнем отборе все равно следует считать шикарным, учитывая сформировавшуюся у отечественной команды в этом веке привычку вымучивать свои путевки в финальные части топ-турниров — даже при невысоком уровне конкуренции. Сейчас ни о каких мучениях речи не было. А официально участником чемпионата Европы сборная России стала за два тура до финиша квалификации.

Так рано ей удалось снять все вопросы по поводу путевки на главный турнир лишь однажды — 26 лет назад перед чемпионатом мира 1994 года в США. Тогда нынешний главный тренер Станислав Черчесов находился на пике своей вратарской карьеры, а Георгий Джикия, Ильзат Ахметов и Александр Головин, попавшие в основной состав на матч с Кипром, еще даже не родились. Второе место в группе, гарантировавшее российской команде путевку в Америку, ей принесла ничья на выезде с командой Исландии, которая тогда финишировала третьей.

Сейчас ситуация выглядела похожей. Сборной России снова предстояло играть на чужом поле, а противостояли ей футболисты с не такого уж большого острова. Исландцев в том давнем отборе россияне дома победили с тем же самым счетом 1:0, что и киприотов четыре месяца назад. Более того, на скромном 22-тысячном стадионе в Никосии, заполненном где-то лишь на одну треть, сборной России тоже хватало ничьей. Но играла она на победу.

Тому, собственно, немало способствовали хозяева поля, которые в обороне были не настолько надежны, как стоило бы, встречаясь с нынешней сборной России. К взятию кипрских ворот мог привести первый же угловой, после которого Джикия попал в перекладину. Еще через некоторое время свой шанс упустил Алексей Ионов, а затем в центре внимания оказалась левая нога Дениса Черышева, которой полузащитник «Валенсии» сначала отобрал мяч у зазевавшегося на своей половине поля Хариса Кириаку, а затем сильно отправил мяч в ворота Константиноса Панаги, открыв счет.

После этого хозяйский энтузиазм как-то сразу иссяк, а гости, наоборот, добавили. И через четверть часа преимущество сборной России ударом из пределов чужой штрафной увеличил Магомед Оздоев. Перед этим, правда, сербская бригада судей не заметила небольшой офсайд у Ионова, отпасовавшего с правого фланга Черышеву. Однако система VAR в отборочном турнире не используется.

Вторая половина первого тайма ознаменовалась грубостью Костаса Лаифиса, который шипами распорол ногу Сергею Петрову и получил красную карточку. Петрова пришлось заменить, но на ходе игры это никак не отразилось, и перед свистком на перерыв россияне не использовали еще пару возможностей довести счет до крупного. А сборная Кипра между тем, помимо того что пропустила два гола и осталась в меньшинстве, потеряла еще и травмировавшегося Панаги.

Во втором тайме Головин попал в крестовину, Ионов — в запасного вратаря киприотов Урко Рафаэля Пардо, а Артем Дзюба забил свой девятый гол в отборочном цикле. Голевую передачу снова сделал Черышев, удобно навесивший мяч партнеру с левого фланга. Затем все-таки отличился еще и Александр Головин, а уже в компенсированное время Черышев довел счет до 5:0. Это был уже беспощадный разгром. И теперь перед сборной России, которая впервые в своей истории одержала семь побед подряд, нарисовалась приятная перспектива занять в группе первое место, которое может помочь при жеребьевке финального части чемпионата. Однако для этого требуется не только обыграть в гостях в последнем туре сборную Сан-Марино, но и одолеть 16 ноября в Санкт-Петербурге бельгийцев со счетом 2:0 или с разницей в три и более гола. В противном случае первой останется сборная Бельгии. Ведь рассчитывать на то, что при равенстве очков с россиянами она в последнем туре не сможет одолеть сборную Кипра, не приходится.

Евгений Федяков