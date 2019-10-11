Смотрите, кто пришел: Максим Варывдин (заведующий отделом проишествий Ъ)

"Mama i'am criminal": как стать криминальным журналистом и не пожалеть об этом.

Вечером после работы мы любим посмотреть криминальные новости, фильмы про бандитов и пощекотать себе нервы. Посмотрели и забыли.

Но есть профессионалы, для которых мир криминала не досужее развлечение, а серьезная работа.

Суровые мужчины, настоящие бруталы. Коллеги уважают, конкуренты побаиваются. Здесь нет места сентиментальности и философским поискам - только хардкор и реальные истории из жизни. Знакомьтесь, отдел происшествий "Коммерсанта".

Заведующий отделом Максим Варывдин не обманул ожиданий студентов Академии - без прикрас рассказал о жизни и работе своего отдела. Стальные мышцы и невероятная харизма, Варывдина хотелось слушать и вникать. Тем более что секретами мастерства Максим делился охотно и щедро.

Секрет первый: опасность и риск - не метафоры и не приправа для пресной жизни. Для корреспондента отдела происшествий, это ежедневная реальность. И к ней нужно быть готовым. Хотите стать криминальным журналистом - отбросьте иллюзии и романтический налет. Вы не будете героически бегать за преступниками в обтягивающих лосинах и не будете блестяще раскрывать дела, как Коломбо или Мисс Марпл. Вы будете писать о непридуманных историях, в которых есть боль, слезы, утраты и смерть.

Секрет второй: аккуратность и объективность в подаче материала. По мнению Максима Варывдина, эти качества важны для любого журналиста. Для отдела происшествий - это обязательное условие. Правдивая информация спасёт не только репутацию, но и здоровье.

Ещё один секрет от спикера - огневой заголовок и лёгкая подача информации. Удивлены?! Тема происшествий сама по себе тяжёлая, так зачем искусственно нагнетать и сгущать краски?! Пишите простым языком.

Секрет #4 - нестандартная подача информации. Журналисту не стоит бояться разных углов и точек зрения. Снимите шоры и смотрите на мир шире.

Секрет #5 - заниматься спортом и не терять чувство юмора.

Полтора часа пролетели на одном дыхании. А вы рискнете стать корреспондентом отдела происшествий?!

Анна Марачкова, слушатель 13 потока Академии журналистики Ъ