Россия и Саудовская Аравия подписали более 20 документов о сотрудничестве

Москва и Эр-Рияд во время официального визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписали 21 документ о сотрудничестве в различных областях: космической деятельности, торговле и экономике, научно-технологической сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве, культуре и т. д.
В частности, подписаны: хартия сотрудничества стран—производителей нефти, меморандум об упрощении выдачи виз и соглашение о создании торговых представительств.
Кроме того, Москва и Эр-Рияд договорились о совместных инвестиционных проектах. В частности, стороны объявили о создании компании ROAL, которая должна стать лидером в области лизинга пассажирских самолетов на российском рынке.
О подготовке к визиту Владимира Путина в Саудовскую Аравию читайте в материале “Ъ” «Особо скважные персоны».
Взлеты и падения отношений Москвы и Эр-Рияда
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