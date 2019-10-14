Россия и Саудовская Аравия подписали более 20 документов о сотрудничестве

Москва и Эр-Рияд во время официального визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию подписали 21 документ о сотрудничестве в различных областях: космической деятельности, торговле и экономике, научно-технологической сфере, здравоохранении, сельском хозяйстве, культуре и т. д.

В частности, подписаны: хартия сотрудничества стран—производителей нефти, меморандум об упрощении выдачи виз и соглашение о создании торговых представительств.

Кроме того, Москва и Эр-Рияд договорились о совместных инвестиционных проектах. В частности, стороны объявили о создании компании ROAL, которая должна стать лидером в области лизинга пассажирских самолетов на российском рынке.

О подготовке к визиту Владимира Путина в Саудовскую Аравию читайте в материале “Ъ” «Особо скважные персоны».