Особо скважные персоны

Сегодня президент РФ Владимир Путин прибывает с государственным визитом в Королевство Саудовская Аравия, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры пройдут на фоне кризиса в Персидском заливе, который в любой момент может привести к прямому военному столкновению между арабскими странами и Ираном. Президент РФ приезжает в королевство ровно через месяц после атаки на саудовские нефтяные объекты. Взгляды Москвы и Эр-Рияда на этот инцидент, потрясший нефтяные рынки, расходятся кардинально. Но на переговорах первые лица постараются избежать острых тем и сосредоточиться на том, что сближает обе страны. Как идет подготовка к визиту президента, наблюдала в Эр-Рияде корреспондент “Ъ” Марианна Беленькая.

«С Божьей помощью и отличной командой»

«Обратите внимание на этот сигнал. Если вы его услышите, не впадайте в панику, следуйте командам сотрудников, ответственных за безопасность»,— объясняет представитель государственной нефтяной компании Saudi Aramco и на несколько секунд включает сирену. Именно этот сигнал прозвучал в 3:30 14 сентября, когда два нефтяных объекта компании, в Хурайсе и Абкайке, расположенных примерно в 180 и 300 км к востоку от Эр-Рияда, были атакованы дронами и крылатыми ракетами. Сразу после ударов производство нефти в Саудовской Аравии снизилось более чем в два раза, цены резко пошли вверх. До атаки добыча на Хурайсе составляла в среднем 1,2 млн баррелей в сутки. Поддерживаемая мощность крупнейшего в мире нефтяного процессингового завода в Абкайке — 5,5 млн баррелей в сутки. Общие производственные мощности королевства равнялись примерно 12 млн баррелей в сутки.

Искореженные огнем и почерневшие металлические конструкции, огромные дыры в кусках металла спустя месяц после атаки все еще не дают забыть о случившемся. Рядом блестят новые металлические поверхности уже отремонтированных конструкций. На таких стратегических объектах, как Хурайс и Абкайк, персонал всегда готов к ЧП. Рабочие одеты в огнеупорные костюмы, остальные могут передвигаться по территории только в касках, держа наготове затемненные очки. Система эвакуации отработана до мелочей.

«С Божьей помощью, благодаря продуманной системе защиты и отличной работе команды никто не пострадал»,— рассказывает представитель компании.

На месторождение Хурайс команда спасателей прибыла через 10 минут после сигнала тревоги. 80 рабочих, находившихся на объекте в ночную смену, были эвакуированы, пожар погасили примерно через пять часов. Ракеты задели четыре из пяти стабилизационных колонн, внутри которых осуществляется первичная очистка нефти. На заводе в Абкайке повреждений гораздо больше. На обоих объектах металлические детали, начинявшие ракеты, усеяли все пространство на сотни метров вокруг.

Однако через 24 часа на Хурайсе уже смогли восстановить добычу нефти на треть. На Абкайке половина мощностей заработала через двое суток. К 24 сентября производство нефти на обоих объектах было полностью восстановлено, в первую очередь за счет запасных мощностей. Тестовые работы показали, что уже сейчас Хурайс может выходить на полную мощность, или 1,45 млн баррелей в сутки. На Абкайке точных цифр не назвали. Завершить ремонтные работы окончательно планируется примерно через месяц-два, по крайней мере так говорят сотрудники завода неофициально. «Атака показала профессионализм нашей команды. На восстановление были брошены все силы. Люди отказывались брать выходные, кто-то даже прервал медовый месяц и вернулся в строй. Врагу нас не победить, мы стали только сильнее»,— говорят в Saudi Aramco.

Разошлись во врагах

О каких врагах идет речь, никто из сотрудников компании не сказал. Все подчеркивали, что их дело — производство, а не политика. Ответственность за нападение взяло на себя йеменское хуситское движение «Ансар Аллах». Однако Саудовская Аравия, США, Великобритания, Франция и Германия обвинили в атаках Иран. «Посмотрите на карту, где Йемен, а где Иран. Вам нужны другие доказательства?» — сказал в беседе с “Ъ” один из западных дипломатов.

После сентябрьской атаки Пентагон в срочном порядке реорганизовал систему ПВО Саудовской Аравии. В конце прошлой недели министр обороны США Марк Эспер по согласованию с местными властями приказал развернуть в королевстве две дополнительные эскадрильи истребителей, а также дополнительные ракетные батареи Patriot и комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD. Состав американских военнослужащих в Саудовской Аравии увеличился на 3 тыс. человек. Госсекретарь США Майк Помпео продолжает грозить Тегерану «крахом экономики».

В Москве версию об ответственности Тегерана за нападение на Саудовскую Аравию не разделяют, по крайней мере публично. «Наша позиция остается неизменной: до того как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, назначать невиновных нецелесообразно»,— заявил Владимир Путин в интервью телеканалам «Аль-Арабия», Sky News Arabia и RT Arabic накануне своей поездки в регион. Он также рассказал, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман интересовался, может ли Россия поучаствовать в расследовании этого инцидента, и Владимир Путин пообещал предоставить для этого «все, что от нас потребуют, и все, что у нас есть».

Кроме того, сразу после атак президент России в очередной раз предложил Эр-Рияду закупить у России системы ПВО. «Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение — так, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф". Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии»,— заявил Владимир Путин, причем объявил об этом в присутствии президентов Ирана и Турции. Вероятно, предложение будет повторено и во время встреч в Эр-Рияде. Однако вряд ли оно будет принято с учетом тесного сотрудничества Саудовской Аравии и США. Напомним, что ФСВТС РФ заявляет, что контракт о поставках С-400 был подписан еще в 2017 году, а в феврале в ведомстве уточнили: Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для активации контракта. Эр-Рияд эту тему активно избегает.

Государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр также очень расплывчато ответил вчера на просьбу “Ъ” прокомментировать слова российского президента об отсутствии доказательств вины Тегерана. «Мы знаем, что ракеты и дроны были иранскими и что атака была с севера. Мы хотим установить, откуда именно она исходила, и тогда в консультациях с нашими союзниками и партнерами определим, какие шаги надо предпринять»,— сказал он, и из этих слов не похоже, что Эр-Рияду нужна помощь в расследовании. Столь же уклончиво ответил министр на вопрос об отношении Эр-Рияда к представленной этим летом Москвой обновленной концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива. В ней идет речь о диалоге между странами региона, включая Иран. По словам министра, королевство «открыто для разговора со всеми друзьями, когда речь заходит о безопасности в Персидском заливе». В беседе с журналистами он подчеркнул, что Эр-Рияд не нуждается в посредниках между ним и Тегераном, все, что нужно для переговоров,— смена Ираном его модели поведения. Помимо ситуации в Персидском заливе среди обнародованных тем переговоров — сирийский и йеменский конфликты, палестино-израильское урегулирование. Но, как отметил дипломатический источник “Ъ”, «Йемен будет затронут по касательной».

Бизнес и медведь

Главный акцент визита сделан на развитие торгово-экономического сотрудничества. В Саудовской Аравии в обязательном порядке будет обсуждаться сделка ОПЕК+, которая была бы невозможна без координации между Москвой и Эр-Риядом. К визиту также подготовлено около 30 межведомственных и коммерческих документов. Среди них значительное место занимают планы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), ставшего основным каналом сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, в ходе визита президента Россия и Саудовская Аравия планирую подписать десять сделок на сумму более $2 млрд. Одна из сделок будет на $700 млн. Она связана с проектами в рамках соглашения, подписанного еще в 2015 году между РФПИ и саудовским суверенным фондом PIF о $10 млрд совместных инвестиций в российскую экономику. За четыре года из этой суммы было проинвестировано $2,5 млрд.

В присутствии Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Эр-Рияде также состоится первое заседание недавно созданного Совместного экономического совета. С российской стороны его возглавил Кирилл Дмитриев, с саудовской — министр национальной гвардии принц Абдалла бен Бандар. Под эгидой РФПИ и саудовского агентства по привлечению инвестиций SAGIA сегодня также состоятся Российско-саудовский бизнес-форум и открытие организованной вместе с министерствами культуры двух стран программы «Культура России в Эр-Рияде». В рамках культурной программы пройдут выставка 19 картин Василия Кандинского из собрания Государственного Русского музея, выставка современного искусства, концерт Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского и показ девяти российских и советских фильмов и мультфильмов, в том числе «Летят журавли», «Сталинград», «Иди и смотри». Это первый показ российского кино в королевстве с тех пор, как в прошлом году здесь разрешили отрыть кинотеатры. Но с чем-то все же саудовцы знакомы.

«О, "Маша и Медведь!"» — воскликнул один из саудовцев, когда услышал от корреспондента “Ъ” о показе российских фильмов. Он чуть было не расстроился, что на сей раз этого мультфильма не будет, но успокоился, узнав, что взамен сможет посмотреть «Ежика в тумане». Очень многим подданным королевства интересна Россия, кто-то уже успел побывать здесь во время чемпионата мира по футболу, кто-то — только мечтает. Одновременно Саудовская Аравия открывает свои двери для туристов. Туристические визы начали выдавать здесь в конце сентября. К этому приурочили разрешение для женщин не надевать традиционную мусульманскую одежду — длинные платья и платки. На улицах женщин в европейских нарядах пока не встретишь, но в гостинице и на различных мероприятиях уже можно увидеть девушек в джинсах или деловых костюмах. Так, сопровождавшая делегацию журналистов на объекты Saudi Aramco сотрудница компании — ее зовут Рим — была в черном брючном костюме и с непокрытой головой. Российские журналистки выглядели на ее фоне куда более консервативно. «По улице я так ходить пока стесняюсь, люди еще не привыкли и смотрели бы косо, но на работу уже прихожу так, как мне нравится»,— рассказывает Рим. А ее коллега Ахмед добавляет: «Я рад, что перед саудовскими женщинами открывается все больше и больше возможностей». Рим и Ахмед учились в США, теперь они мечтают побывать в России. Именно это поколение ломает стереотипы о королевстве и именно с ним предстоит выстраивать отношения тем, кто захочет работать в Саудовской Аравии.

Марианна Беленькая, Эр-Рияд