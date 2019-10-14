Россия и Саудовская Аравия подписали соглашения по инвестициям

Россия и Саудовская Аравия договорились о нескольких инвестиционных проектах, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в “Ъ”. О соглашениях было объявлено в Эр-Рияде в присутствии президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.

В частности, РФПИ, саудовский суверенный фонд Public Investment Fund и немецкая финансовая группа KGAL GmbH & Co. KG создадут компанию ROAL, которая должна стать лидером в области лизинга пассажирских самолетов на российском рынке. В проект будет вложено $600 млн инвестиций. Компания будет вкладывать средства в современные гражданские самолеты, которые затем будут использовать российские перевозчики по договору долгосрочной аренды. «Российские гражданские авиалинии смогут увеличить количество направлений и рейсов, предлагаемых пассажирам и будут эксплуатировать современные воздушные суда»,— считают в РФПИ.

Также стало известно и о других инициативах:

саудовский инвестфонд будет инвестировать в компанию «Нефтетранссервис», которая является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава в России. Сумма вложений составит $300 млн. Эти средства пойдут на расширение парка подвижного состава компании, а также на укрепление ее конкурентных позиций на рынке;

РФПИ, саудовская госнефтяная компания Saudi Aramco и саудовский инвестфонд согласовали обязывающую документацию по приобретению у «Роснано» 30,76% доли в ГК «Новомет», который является одним из ведущих производителей высокотехнологического нефтепогружного оборудования;

РФПИ объявил о сотрудничестве с Саудовской сельскохозяйственной и животноводческой инвестиционной компанией SALIC. Они будут совместно реализовывать инвестиционные проекты в России. Также российский инвестфонд будет работать с производителем фосфорсодержащих удобрений ПАО «ФосАгро» и саудовской диверсифицированной горнодобывающей корпорацией Ma`aden. Вместе они будут реализовывать проекты как в России, так и в Саудовской Аравии.

О подготовке к визиту президента России в Саудовскую Аравию — в публикации “Ъ” «Особо скважные персоны».