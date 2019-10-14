Россия и Саудовская Аравия подписали соглашения по инвестициям

Россия и Саудовская Аравия договорились о нескольких инвестиционных проектах, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в “Ъ”. О соглашениях было объявлено в Эр-Рияде в присутствии президента России Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
В частности, РФПИ, саудовский суверенный фонд Public Investment Fund и немецкая финансовая группа KGAL GmbH & Co. KG создадут компанию ROAL, которая должна стать лидером в области лизинга пассажирских самолетов на российском рынке. В проект будет вложено $600 млн инвестиций. Компания будет вкладывать средства в современные гражданские самолеты, которые затем будут использовать российские перевозчики по договору долгосрочной аренды. «Российские гражданские авиалинии смогут увеличить количество направлений и рейсов, предлагаемых пассажирам и будут эксплуатировать современные воздушные суда»,— считают в РФПИ.
Также стало известно и о других инициативах:
О подготовке к визиту президента России в Саудовскую Аравию — в публикации “Ъ” «Особо скважные персоны».
Взлеты и падения отношений Москвы и Эр-Рияда
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