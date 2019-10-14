Доходы Новороссийска в 2020 году составят почти 9 млрд рублей

Согласно прогнозу доходная часть бюджета города-героя в следующем году составит 8 млрд 944 млн руб., расходная - 8 млрд 894 млн руб., об этом шла речь на общественных слушаниях, сообщает «Официальный Новороссийск». При этом значительные статьи расходов будут связаны с национальными проектами. Их финансирование составит 2,5 млрд руб.

В частности на ремонт дорог в бюджете 2020 заложено 828 млн руб. Также в планах мэрии покупка троллейбусов, возведение новых спортивных и детских площадок, строительство детсадов и школ, благоустройство общественных территорий. По нацпроекту «Жилье и городская среда» в следующем году запланировано расселение 51 квартиры аварийного жилого фонда.

Андрей Ульченко