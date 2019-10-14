В мэрии Сочи создадут Совет по взаимодействию с вузами и ссузами

При главе олимпийской столицы будет создан Совет по взаимодействию с высшими и средними специальными учебными заведениями. Это, согласно сообщению мэрии, необходимо для решения системных проблем курорта в области образования.

В частности, как прозвучало на встрече главы Сочи Алексея Копайгородского с руководителями вузов и ссузов, учебным заведениям необходимо выпускать больше кадров для курортного бизнеса, чтобы покрывать потребность работодателя, который на сегодняшний день завозит работников из других регионов России.

В свою очередь, руководители учебных заведений сообщили о нехватке стадионов у большинства техникумов и колледжей.

Василий Хитрых