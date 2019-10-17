Молодым и амбициозным

Цена и место — две плиты фундамента, на которых строится покупка недвижимости в наше рациональное десятилетие. Сверху они обрастают «этажами» выбора: архитектурой, инфраструктурой, благоустроенным двором и т. д. Но эти «этажи» появляются только тогда, когда решены базовые вопросы.

Кутузовский проспект — место беспроигрышное: престижный Западный административный округ, близость к центру города, правительственная трасса, метро, а совсем скоро еще и транспортная новинка — первый Московский кольцевой диаметр, несколько парков. Вот только молодые покупатели этот район города даже не рассматривали — цены на недвижимость на Кутузовском всегда были столь же весомы, как и место. С появлением проекта Match Point ситуация несколько скорректировалась. На Кутузовском проспекте появилось вполне демократичное предложение: цена небольшого лота в готовом комплексе-новостройке бизнес-класса начинается от 6,9 млн руб. Уникальность предложения в том, что комплекс высокого класса доступен тем, кто присматривает первое собственное жилье. Правда, таких лотов немного: большинство все же рассчитано на семьи.

В стиле проспекта

Для своего класса Match Point по-настоящему уникальный комплекс. Он построен в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и станции метро «Парк Победы». Комплекс готовится к сдаче в эксплуатацию в декабре 2019 года. Проект состоит из здания с апартаментами на четыре секции переменной этажности (от 13 до 28 этажей) и спортивной арены. Жилая часть включает 1551 апартамент площадью от 28 до 185 кв. м с панорамными видами на Москву.

Собственная инфраструктура квартала Match Point предусматривает трехуровневый подземный паркинг на 1602 машино-места — редкое предложение для города. Первые этажи комплекса отданы под инфраструктуру. Все коммерческие площади уже нашли своих владельцев. Помещения оборудованы отдельными входными группами и панорамным остеклением. Уже известно, как владельцы ими распорядятся: здесь разместятся супермаркет на 400 кв. м, ресторан на 220 кв. м, а также салоны красоты, аптеки, бытовые сервисы и офисные помещения.

В ближайшее время появится и еще одна легкая дорога домой: ведется строительство наземного пешеходного перехода со стороны улицы Василисы Кожиной через пути Смоленского направления МЖД и северный дублер Кутузовского проспекта. Пешеходный мост свяжет жилые кварталы района Филевский парк, Кутузовский проспект и станцию метро «Парк Победы». По завершении строительства квартала Match Point с волейбольной ареной «Динамо» пешеходным мостом смогут воспользоваться как жители комплекса, так и спортивные болельщики.

Легкая классика

Особого внимания заслуживает архитектура комплекса — та самая «надстройка», третья по значимости после цены и места. Кутузовский проспект довольно консервативен в своем архитектурном облике. Новый квартал должен был решить сразу две взаимоисключающие задачи — не противоречить «парадному проспекту», но быть современным и динамичным, чтобы молодые покупатели были с ним на «ты». Это получилось. Проект выполнен архитектурной мастерской «Группа АБВ» под руководством Никиты Бирюкова.

Стилистику многофункционального комплекса, вошедшего в линейку «Дома настоящей Москвы», архитекторы определили как легкую классику. Как они говорят, архитектурное решение диктовала окружающая застройка: хотелось попасть в стилистику этого района. При этом комплекс выглядит не тяжеловесно-солидным, а молодым и современным. Фасадные решения подчеркивают местоположение комплекса в историческом районе города, а также близость делового центра и динамичный образ жизни будущих жильцов. Комплекс Match Point стал новой архитектурной и высотной доминантой Кутузовского проспекта.

Класс проекта подчеркивают и материалы. В отделке фасада применена система вентилируемых фасадов с использованием натурального камня — юрского известняка, металлических композитных панелей, декоративных элементов: карнизов, вертикальных и горизонтальных молдингов.

Из окон открываются шикарные виды на Поклонную гору, «Москва-Сити», центр города.

Классика и современность переплетаются и во входных группах. В корпусе с апартаментами четыре входные группы, которые выделяются панорамным остеклением и высокими потолками. Интерьер общественных зон выполнен по авторскому проекту с применением стекла, дерева, керамогранита благородно-коричневого, бежевого и бронзового оттенков, а также изящных элементов настенного декора: трехчастных цветочных композиций из металла. Рисунок керамогранита, используемого в отделке пола и стен, повторяет фактуру мрамора. Входные группы оборудованы стойками ресепшн из натурального дерева, комфортной зоной ожидания с мягкой мебелью. На высоту жителей будут поднимать бесшумные скоростные лифты марки Otis.

Спортивный дом

Проект Match Point на Кутузовском проспекте Фото: Фотография предоставлена ПАО «Галс-Девелопмент»

Необычен комплекс и тем, что в его состав входит волейбольная арена международного уровня на 3,5 тыс. зрителей, которая уже скоро станет домашней площадкой для титулованной команды «Динамо». В октябре на волейбольной арене площадью 23 тыс. кв. м завершились строительно-монтажные работы. Спортивный комплекс в составе Match Point соответствует всем требованиям Международной федерации волейбола. Объект включает в себя два тренировочных поля общей площадью 1,6 тыс. кв. м, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и ОФП-залами, медико-восстановительный центр, пресс-центр и конференц-зал, а также зоны для спортивных комментаторов. Колористическое решение комплекса выполнено в официальных цветах спортивного общества «Динамо».

Волейбольная арена спроектирована по принципу трансформера с возможностью проводить соревнования по баскетболу и мини-футболу. В центральной части на высоте 16 м установлен светодиодный медиаэкран весом 12 тонн для трансляции спортивной информации и видеоконтента для болельщиков. Для посетителей организована отдельная парковка.

Фасады шестиэтажной арены, возведенной на участке 2,7 га, выполнены с использованием стеклянных витражей, натурального камня — юрского известняка — и ламелей — специальных конструкций с вертикальными солнцезащитными панелями. В спортивном комплексе будут не только волейбольные баталии, но и мирный фитнес, доступный жителям комплекса апартаментов. Ввод в эксплуатацию волейбольной арены МФК Match Point запланирован на четвертый квартал 2019 года — одновременно с апартаментами.

Только для своих

Современный проект невозможен без приватной дворовой территории — закрытого внутреннего двора. Match Point не исключение. К планированию внутренней территории здесь подошли крайне тщательно. Надо отметить, что все работы по благоустройству двора будут завершены до сдачи комплекса в эксплуатацию и в декабре жителей и покупателей уже будет встречать семиметровая рождественская ель, которая станет композиционным центром двора.

Внутридворовое пространство площадью около 4,5 тыс. кв. м разделено на две зеркальные части, которые изолированы друг от друга с помощью ландшафтных решений. Для жителей предусмотрены зона воркаута, беговая дорожка длиной 185 м, тренажеры, для детей — игровой комплекс с горками, качелями и скамейками со светодиодной подсветкой. На территории квартала будут высажены деревья и кустарники: сирень, гортензии, спиреи, калины, можжевельник, пихты, туи, а также будет создан природный ландшафт с помощью покрытия из натурального камня, песка и гальки.

Цена, место, архитектура, благоустройство, спортивный центр у порога — практически идеальный вариант. Но сегодняшний покупатель прагматичен: его деньги работают, а не лежат дома в ящике комода, и последнюю точку в принятии решения о покупке ставят финансовые условия приобретения жилья, которые предлагает девелопер. В МФК Match Point действует субсидированная ипотека 6% годовых от банка ВТБ.

МФК Match Point является победителем премии Urban Awards-2015 в номинации «Премьера года». В 2016 году комплекс победил в номинации «Новостройка Москвы №1» в рамках ежегодной премии «Рекорды рынка недвижимости». В 2017-м проект отмечен премией Move Realty Awards в номинации «Апартаменты бизнес-класса — Москва».

Оксана Самборская