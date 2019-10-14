Краевой минтранс обвинили в ограничении конкуренции на маршруте Пермь — Лысьва

Пермское УФАС обвинило краевой минтранс в нарушении закона о конкуренции и создании преимущества для отдельных перевозчиков при выдаче разрешительных документов на маршрут №796 Пермь — Лысьва.

Как сообщает пресс-служба УФАС, установлено, что с 2007 года на маршруте №796 работали восемь перевозчиков. Все они были включены в реестр, а также получили свидетельства и карты маршрутов на осуществление перевозок на период с 31 марта 2017 года по 31 марта 2019 года. Все предприниматели имели право участвовать в конкурсе на дальнейшее обслуживание маршрута. Однако краевой минтранс в апреле 2019 года исключил пять из восьми перевозчиков из реестра межмуниципальных маршрутов на основании их заявлений-отказов.

«Установлено, что эти заявления-отказы, во-первых, не были зарегистрированы в электронной системе документооборота, а во-вторых, были написаны под давлением. Об этом заявил один из индивидуальных предпринимателей. При этом троим из восьми перевозчиков выдали новые свидетельства и карты маршрута со сроком действия с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2022 года. Остальные участники рынка остались без разрешительных документов, поскольку были исключены из реестра»,— пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

По мнению УФАС, краевой минтранс, выдав разрешительные документы лишь троим из восьми перевозчиков, ограничил число участников рынка и нарушил закон «О защите конкуренции». Чиновникам выдано предупреждение, которое должно быть исполнено до 31 октября 2019 года. Если этого не будет сделано, УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.