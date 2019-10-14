В России числится 13,4 тыс. люксовых автомобилей

В России по состоянию на 1 июля 2019 года числится 13,4 тыс. люксовых автомобилей, сообщает «Автостат».

Лидером среди марок класса «Люкс» в России является Bentley, на которую приходится 4,3 тыс. машин (32% от всех люксовых автомобилей в стране). На втором месте Mercedes-Maybach (3,5 тыс. шт.; 25,5%), а замыкает топ-3 бренд Maserati (1,6 тыс. шт.; 12%).

Также несколько сотен автомобилей приходится на марки Rolls-Royce (1,3 тыс. шт.), Ferrari (780 шт.), Aston Martin (436 шт.) и Lamborghini (417 шт.).

Напомним, ранее стало известно, что в июле 2019 года автопарк России вырос до 52,4 млн автомобилей