В июле 2019 года автопарк России вырос до 52,4 млн автомобилей, сообщает «Автостат».

44,1 млн шт. или 84% от общего автопарка составляют легковые автомобили, более 4,1 млн шт. или 8% приходится на лёгкие коммерческие автомобили, почти 3,8 млн шт. или 7% составляют грузовые автомобили и менее 0,4 млн шт. или около 1% приходится на автобусы.

Напомним, по состоянию на январь 2018 года российский автопарк составлял 50 млн автомобилей, а, по данным ГИБДД, в России числилось 59,7 млн машин.