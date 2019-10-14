Авиакомпаниям предложено отказаться от бонусных программ для частых пассажиров

Власти Великобритании должны ввести прогрессивные сборы за использование «авиамиль», бонусов, которые предоставляются авиакомпаниями для своих постоянных и частых клиентов. Сами же программы по предоставлению «авиамиль» должны быть прекращены. Такая рекомендация содержится в докладе, который по заказу Комитета по изменению климата был подготовлен Имперским колледжем в Лондоне, сообщила газета The Times.

«Норме, предполагающей приемлемость неограниченного количества полетов, должен быть брошен вызов. Она, как в высшей степени "грязная" роскошь, подлежит налогообложению»,— говорится в докладе. Как считает автор доклада, доктор Ричард Кармайкл, необходимо положить конец ситуации, при которой 15% всех британских авиапассажиров совершают 70% всех авиаперелетов.

В докладе указывается, что в мире действуют сотни программ, поощряющих частые полеты, поэтому запрет на них коснется, как утверждается, миллионов человек. Вред программ, по мнению эксперта, заключается в том, что само их существование провоцирует людей совершать дополнительные и не всегда необходимые полеты только для того, чтобы поддержать свой статус привилегированного пассажира.

Комитет по изменению климата является консультативным органом, учрежденным в соответствии с Законом об изменении климата. Его задача — предоставлять правительству Соединенного Королевства и правительствам Шотландии и Уэльса экспертные данные, связанные с вопросами изменения климата. Его рекомендации не являются обязательными, однако традиционно учитываются правительством при определении политики в этой сфере.

Андрей Келекеев