Expo Real расширил границы

В начале октября Мюнхен по традиции принял участников Expo Real — одной из крупнейших выставок недвижимости в Европе. Московские власти участвуют в этом мероприятии не первый год. Были времена, когда делегация российской столицы организовывала товарищеские футбольные матчи с баварскими коллегами. Сейчас курс изменился: гости из Москвы за три дня тесного общения с потенциальными инвесторами пытаются рассказать о новых возможностях.

Поиск ниши

Так повелось, что выставку недвижимости Expo Real, которую вот уже двадцать лет каждый октябрь в баварской столице проводит Messe Munchen, девелоперы и журналисты сравнивают с MIPIM, проходящей каждую весну во французском Канне. У каждого свои ассоциации — например, по Expo Real можно единожды пройтись и сразу запомнить, где какие стенды находятся, в то время как в огромном каннском Дворце кинофестивалей можно заблудиться, даже если на MIPIM приезжаешь много раз. Зато на Лазурном побережье в конце каждого дня и после всех деловых программ обширная культурная программа, о которой любят писать светские обозреватели. Но это, что называется, обстоятельства существования двух выставок. Впрочем, у Expo Real и MIPIM есть общее: сюда приезжают заводить полезные деловые контакты. Именно за качество таких контактов и соревнуются две крупнейшие в Европе выставки недвижимости.

То, что Expo Real и MIPIM конкурируют, в беседе с «Ъ-Домом» признал и CEO Messe Munchen Клаус Дитрих (см. подробнее интервью с ним). Но каждый пытается найти свою нишу — мюнхенская выставка решила акцентировать внимание на новых технологиях на рынке недвижимости. Эта тема, кстати, активно обсуждалась во время конференций, организованных “Ъ” на стенде правительства Москвы.

«Сейчас девелоперы вынуждены отвечать запросам потребителям, которым нужны не голые стены, а сервисы, позволяющие сделать их жизнь комфортной» — эту мысль во время деловой программы высказала заместитель гендиректора группы «Сафмар» Александра Волченко. Этому инвестору, который строит свои объекты в Сколково, предоставление своим потребителям таких сервисов, как, например, каршеринг, аренда самокатов, быстрая доставка еды, является необходимостью. Можно сколько угодно говорить о перспективности этой локации, но пока не будет создана транспортная инфраструктура, обеспечивающая доступ тех, кто работает и живет в Сколково, удерживать своих покупателей девелоперы могут конкуренцией с компаниями, которые строят в других, более традиционных районах города, только предоставлением дополнительных услуг.

Впрочем, госпожа Волченко рассказала, что в Сколково появится транспортный хаб, который соединит инновационный центр с главными точками Москвы, включая аэропорты. Благодаря созданию транспортной инфраструктуры заметный толчок в развитии получили районы, входящие в Новую Москву. Это был основной тезис, который на стенде российской столицы высказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

От Коммунарки до Столбово

В текущем году развитие Новой Москвы стало главной темой стенда правительства российской столицы. Сверхзадачей московской делегации была попытка показать, что расширение границ позволило мегаполису стать одним из ключевых мировых городов и с точки зрения экономического развития, и с точки зрения урбанистики.

По словам господина Жидкина, к 2030 году объем вводимой недвижимости в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) достигнет 30 млн кв. м. Ощутимый прирост ожидается в сегменте жилищного строительства — 12,75 млн кв. м. К этому моменту на 4,23 млн кв. м увеличится объем вводимой коммерческой недвижимости.

Новая Москва должна стать одним из самых удобных округов города. Это станет возможно благодаря как раз развитию транспортной инфраструктуры, отмечает Владимир Жидкин. Так, по его словам, в ТиНАО запланировано строительство 33 станций метро, 24 транспортно-пересадочных узлов, 700 км новых автомобильных дорог.

Развитие инфраструктуры по замыслу городских властей должно подстегнуть в Новой Москве активность инвесторов. Сейчас в этом округе создается один из крупных развлекательных центров, где девелопером выступает ГК А101. По словам господина Жидкина, компания общалась с китайской CRCC, которая может выступить соинвестором проекта. Новый парк с крытыми зонами может появиться на 50 га в районе проектируемой станции метро «Столбово».

CRCC выразила желание стать партнером городской компании «Мосинжпроект» по строительству в Коммунарке административно-делового центра общей площадью около 500 тыс. кв. м. Об этом также сообщил господин Жидкин в рамках деловой программы на Expo Real. Инвесторы позитивно относятся к Новой Москве, заявил во время проходящей в Мюнхене выставки недвижимости Expo Real глава департамента развития новых территорий Москвы.

Так, продолжает он, сейчас общий объем инвестиций в этот район достигает $10 млрд. Среди крупных инвесторов он назвал чешскую PPF, шведскую IKEA, немецкого ритейлера Globus.

Кроме того, как рассчитывают в департаменте развития новых территорий, объем налоговых поступлений в столичный бюджет, который обеспечит Новая Москва, за десять лет вырастет в шесть раз. Если в 2013 году поступления составляли 15,99 млрд руб., то в 2023-м прогнозируются на уровне 100 млрд руб.

Антон Боровой