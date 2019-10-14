Пять евро от продажи каждого чемодана и ручки (MONTBLANC M)RED пойдут на в фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД

Благодаря партнерству с (RED) Montblanc привлекает дополнительное внимание к проблеме борьбы с ВИЧ/СПИД и дает людям возможность оказывать реальную помощь, жертвуя пять евро от продажи любого изделия (MONTBLANC M)RED. Этой суммы достаточно, чтобы обеспечить 25-дневный курс жизненно необходимого медикаментозного лечения. Средства идут напрямую в Глобальный фонд для поддержки программ борьбы с ВИЧ/СПИД в странах Африки к югу от Сахары. С 2006 года в ходе поддержки кампании (RED) гранты Глобального фонда позволили реализовать программы по ВИЧ/СПИД, включающие профилактику, лечение, консультирование, тестирование на ВИЧ и уход. Охват составил более 140 млн человек, и многим из них эти программы спасли жизнь.

«Это особое партнерство с (RED) — больше, чем просто сбор средств на профилактику и лечение. Его цель — помочь другим осознать, что мы, как сообщество граждан мира, можем эффективнее преодолевать такие проблемы, как эпидемия СПИДа, когда объединяем свои усилия. Миссия Montblanc — создавать изделия для людей, которые стремятся оставить свой след, будь то собственные достижения, действия на благо других либо желание позитивно повлиять на свою страну или на весь мир»,— поясняет Николя Барецки, генеральный директор Montblanc.

В обновленную коллекцию (MONTBLANC M)RED вошли чемодан на колесах и новые модели пишущих инструментов в дополнение к коллекции 2018 года, разработанной Марком Ньюсоном. В дизайне чемодана использованы характерные черты коллекции: корпус из поликарбоната красного цвета, красная кожа на ручках и по углам чемодана, центральная полоса из кожи, багажные бирки черного и красного цветов, подкладка красного цвета с вдохновляющими фразами. Новые пишущие инструменты отличают колпачок и корпус с матированным напылением из сплава палладия и никеля, красное лаковое покрытие, перо со специальной гравировкой (Montblanc)RED и фидер красного цвета, клип с платиновым напылением, закрепленный на колпачке без заметных для глаза переходов, который идеально выравнивается относительно корпуса под действием магнита.

Эдриен Броуди, Николя Барецки, Джорджия Мэй Джаггер и Билли Портер Фото: Getty Images For Montblanc

Запуск расширенной коллекции (MONTBLANC M)RED состоялся 8 октября 2019 года. Гости, в том числе посланница Montblanc Шарлотта Казираги, Эдриен Броуди, Билли Портер, Пьер Нине, Джорджия Мэй Джаггер, Лотти Мосс, Эмбер Лебон, Джош Дилан, Анна Брюстер, Тоби Регбо, Айзек Карью и Кевин Майер, посетили мероприятие, чтобы выразить свою поддержку и совместными усилиями привлечь внимание общественности к проблеме распространения заболеваний ВИЧ/СПИД.