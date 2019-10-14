Правительство расширило список жизненно необходимых лекарств

С 1 января 2020 года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) увеличится на 23 позиции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, о чем он сообщил на совещании с вице-премьерами. Всего список будет включать 758 лекарств.

«Этот перечень у нас давно действует, но главное — включить в него современные, эффективные, востребованные препараты... Сейчас перечень ЖНВЛП включает 735 позиций. На следующий год в него войдет еще 23 позиции»,— объявил председатель правительства (цитата по «РИА Новости»).

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что больше половины (516) лекарств из списка будут производиться в России. Кроме того, на 23 позиции расширится перечень препаратов, которые могут получать льготники. В список дорогостоящих лекарств добавят еще 12 — в частности, для лечения сложных высокозатратных нозологий. По словам господина Медведева, эти препараты «достаточно дорогие».

Как уточнила госпожа Голикова, также будет снято ограничение на выписывание одного лекарства по решению врачебной комиссии. Помимо этого в следующем году обновят минимальный ассортимент препаратов для оказания медпомощи, добавила вице-премьер.

Сейчас в России на бесплатные препараты в амбулаторном звене имеют право отдельные категории граждан независимо от диагноза и достатка. В первую очередь речь идет о ветеранах, инвалидах, неработающих пенсионерах, детях до трех лет и многодетных матерях. Их численность в стране составляет около 28 млн человек. В конце сентября стало известно, что с 2020 года Минздрав расширит число категорий пациентов, которые имеют право на льготное обеспечение лекарствами.

Подробности — в публикации “Ъ” «Первые лекарства по страховке в бюджете».