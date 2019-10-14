Минпромторг: усиление контроля за авиатопливом не должно привести к его подорожанию

Усиление контроля за авиакеросином не должно повлиять на его цену, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Минэнерго ранее сообщило, что контролем качества топлива вместо Ространснадзора может заняться Росстандарт. Этот вопрос обсуждался на совещаниях межведомственной рабочей группы, министерство не против усиления контроля.

«Это не должно повлиять на цены, потому что мы заинтересованы в истреблении контрафакта на рынке вообще нефтепродуктов и, в частности, авиационного керосина»,— сказал журналистам глава Минпромторга (цитата по «РИА Новости»). Передачу полномочий Росстандарту он объяснил тем, что ведомство несет ответственность за качество химического состава на заправках, нефтебазах и нефтеперерабатывающих заводах, и то же самое коснется авиатоплива.

Ранее стало известно о просьбе российских авиакомпаний выделить им из бюджета 8–9 млрд руб. в рамках демпфера для сдерживания цен на авиабилеты. По словам источников «Известий», перевозчики попросили снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина) с 48,3 тыс. до 40 тыс. руб. за тонну и установить ее на уровне декабря 2017 года, до начала резкого роста цен на авиатопливо. Минтранс эти предложения поддержал.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в первом квартале 2019 года убытки авиакомпаний увеличились на треть по сравнению с прошлым годом и составили 45 млрд руб. Повлиял на это, в частности, рост цен на авиакеросин. Как считают в ассоциации, убытки авиакомпаний могут привести к тому, что авиабилеты подорожают на 10%.

О вероятном росте цена на воздушные перевозки читайте в публикации “Ъ FM”.