Стартовал процесс над обвиняемым во взятке экс-замруководителя Росгвардии Самарской области

Георгий Портнов

В понедельник в Ленинском районном суде начался процесс по делу экс-замруководителя Росгвардии Самарской области Дмитрия Сазонова.

Оглашается состав суда и обвинительное заключение. Подсудимый заявит свою позицию по поводу признания или непризнания своей вины. После этого прокурор доложит, в каком порядке планируется представлять доказательства. Затем суд объявит о начале судебного слушания и выслушает мнение каждой из сторон. Первой выступит защита Дмитрия Сазонова: адвокат выразит отношение к предъявленному обвинению. Интересы бывшего замруководителя регионального управления Росгвардии представляет Андрей Карномазов. После выступления каждой из сторон суд допросит пятерых свидетелей по делу.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший правоохранитель с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов