Жители Новинок требуют референдума по присоединению сельсовета к Нижнему Новгороду

Инициативная группа жителей сельского поселения Новинки направила открытое обращение в приемную президента РФ Владимира Путина, в администрацию президента, главе Нижегородской области Глебу Никитину, главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову и другим. Активисты остались недовольны проведением общественных слушаний по вопросу присоединения Новинок к Нижнему Новгороду, которые прошли 10 октября. Теперь жители требуют предоставить информацию, которую им не озвучили в этот раз, на общественных слушаниях 18 октября.

Соответствующее письмо поступило в редакцию “Ъ-Приволжье” от инициативной группы. В тексте говорится, что на общественных слушаниях 10 октября присутствовали глава администрации Богородского района Александр Сочнев и глава Новинок Дмитрий Денисов, а также около 80 жителей. «В процессе “слушаний” чиновники вели себя, мягко скажем, некрасиво, игнорируя наши логичные и, как мы считаем, справедливые вопросы. В частности, нами не была услышана информация о том, как конкретно изменится социальная составляющая жизни в Новинках после присоединения к Нижнему Новгороду: насколько поднимутся тарифы, насколько вырастут налоги, будут ли работать муниципальные инстанции, как будут развиваться коммуникации? Вместо ответов мы слышали откровенные отговорки»,– говорится в обращении жителей, которые также пожаловались на отказ чиновников вести протокол слушаний. Теперь они добиваются проведения местного референдума в Новинках, участие в котором примут не менее 80% жителей поселения.

Узнав о такой инициативе жителей Новинок, возмутились дольщики ЖК «Новинки Smart City». Как говорится в сообщении от имени инициативной группы дольщиков, если не будет присоединения Новинок к Нижнему Новгороду, то и дальнейшего развития территории жилого комплекса не будет, «и останутся наши 25 домов торчать плешью в чистом поле». Чтобы не допустить такого развития событий, активисты просят всех по возможности принять участие в общественных слушаниях 18 октября, чтобы высказаться в поддержку решения о присоединении, потому что «основная цель присоединения и есть помощь обманутым дольщикам Smart City и “Окского Берега”».

Ранее решение о присоединении Новинок к Нижнему Новгороду поддержали депутаты нижегородской думы, депутаты земского собрания Богородского района и Новинского сельсовета. Если объединение территорий состоится, площадь Приокского района увеличится на 48 кв. км, а население Нижнего Новгорода вырастет на 12 тыс. жителей. Целью присоединения является помощь обманутым дольщикам двух ЖК, однако это может привести к повышению тарифов ЖКУ для жителей города.

Подробнее о расширении Нижнего Новгорода – в материале “Ъ-Приволжье” «Тарифные Новинки».

Анастасия Еремина