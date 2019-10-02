Публичные слушания по присоединению Новинок к Нижнему Новгороду перенесли

Администрация Нижнего Новгорода перенесла на более позднюю дату публичные слушания по присоединению Новинского сельсовета к территории города. Как сообщается на сайте мэрии, встреча пройдет не 10, а 18 октября. Время и место остаются прежними: в 15:00 в большом зале городской администрации (Кремль, корпус 5).

С чем связан перенос слушаний, не уточняется. Однако известно, что с 10 по 12 октября в Нижнем Новгороде пройдет первый Чемпионат Европы по скейтбордингу. Ожидается участие команд из 30 стран.

Напомним, депутаты нижегородской думы, депутаты земского собрания Богородского района и Новинского сельсовета одобрили инициативу главы Нижнего Новгорода Владимира Панова о присоединении Новинок к областному центру.

Предполагается, что включение территории в состав Нижнего Новгорода поможет решить проблемы обманутых дольщиков, купивших квартиры в ЖК «Новинки Smart City» и «Окский берег». Однако это может привести к повышению тарифов на ЖКУ для нижегородцев.

Подробнее о расширении Нижнего Новгорода – в материале “Ъ-Приволжье” «Тарифные Новинки».

Анастасия Еремина