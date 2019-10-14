Газ и нефть пересчитают на рубли и евро Может ли Россия отказаться от торговли в долларах

Российские власти готовятся торговать нефтью и газом за рубли. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступил за использование Европой российской или европейской валюты для расчетов за энергоресурсы. Об этом он заявил в интервью Financial Times. По мнению министра, национальные валюты вполне подходят для таких трансакций, и это поможет минимизировать потери от экономических санкций США и зависимость от доллара. Готовы ли к этому иностранные партнеры? И какие риски порождает переход на расчеты в рублях и евро? Разбирался Григорий Колганов.

Идея дедолларизации внешней торговли не новая: ранее говорили об этом и президент Владимир Путин, и министр финансов Антон Силуанов, и сам Максим Орешкин. Но теперь к стандартным аргументам о защите от американских санкций добавился новый. Глава Минэкономразвития заявил, что рубль хорошая и стабильная валюта — так почему бы не использовать ее для глобальных трансакций? Такое ощущение, что Максим Орешкин имел в виду какой-то другой рубль, удивляется независимый аналитик Дмитрий Лютягин, потому что российская валюта демонстрирует устойчивость всего несколько месяцев, что вряд ли устроит европейских партнеров. «Стабильность мы наблюдаем последний, может быть, год-полтора, вспоминаем тот же самый 2014, 2015, 2016, когда рубль девальвировался в полтора-два раза. Это не является подтверждением того, что он стабилен. Долгосрочные газовые контракты заключаются на несколько. Для контрагентов, которые занимаются такого рода сделками, важна стабильность рубля в долгосрочной перспективе»,— пояснил Лютягин.

Важно понимать, что расчеты в рублях за нефть и газ не означают полный отказ от доллара: цены на углеводороды по-прежнему будут номинированы в американской валюте, то есть каждую сделку контрагентам придется конвертировать, а значит, нести дополнительные издержки. С другой стороны, Россия продает в Европу энергоресурсы на десятки миллиардов долларов. Перевести это все в рубли — и спрос на нашу валюту вырастет стремительно. Но для отечественной экономики это не очень хорошо, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Когда мы продаем больше нефти или газа, рубль в большей степени будет укрепляться. Допустим, теплая зима — меньше продаем газа, соответственно, рубль падает. К такой волатильности мы хотим прийти?

Плюс сильный рубль для нас, как для экспортоориентированной страны, наверное, это не очень хорошо. Получится, что у нас себестоимость товаров возрастет».

Тогда, видимо, остается евро? Международная резервная валюта, не подверженная американским санкциям, должна устроить и западных партнеров, и российскую экономику? Возможно, это и так, но у перехода на расчеты в нем найдется очень серьезный противник, рассуждает бывший председатель совета директоров «Роснефти», академик РАН Александр Некипелов: «Соединенные Штаты тоже беспокоит перспектива ослабления позиции доллара, и сохранение торговли углеводородами в этой валюте для них принципиально важно. Они вряд ли будут с безразличием следить за развитием событий, которое в другую сторону могло бы пойти».

Но и для российских экспортеров, оказывается, отказ от расчетов в долларах крайне нежелателен. Причина банальна— их долги в американской валюте, рассказывает президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль: «Большинство кредитов, которые брали наши компании, в долларах, исчисляются многими десятками миллиардов.

И отдавать их надо в долларах. Поэтому переход на какие-то другие валюты — это маловероятно».

Получается, отказ от оплаты долларами российской нефти и газа чреват серьезными неудобствами для всех участников сделки. Но, судя по тому, что заявление Максима Орешкина прозвучало не в патриотическом российском СМИ для внутреннего пользования, а в авторитетном западном деловом издании, настрой на дедолларизацию торговли энергоресурсами у наших властей вполне серьезный.

Рубль подвел нефть Рублевая цена российской нефти Urals опустилась к минимальной отметке с конца прошлого года — 3,625 тыс. руб. за баррель. За неполные три недели цена упала на 16% на фоне сопоставимого падения долларовых цен и небольшого снижения курса рубля. В сложившейся ситуации до конца года российский бюджет может недополучить до 250 млрд руб. нефтегазовых доходов. Читать далее

В июне этого года министр финансов Антон Силуанов и зампред Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович договорились о создании рабочей группы, которая будет курировать переход торговых расчетов на рубли и евро. А в августе «Роснефть» начала переводить экспортные контракты на оплату в европейской валюте. Кроме того, за последние полтора года российский Центробанк сократил объем американских гособлигаций в своих резервах с 96 до $8 млрд.